«Cuidado, demás deportes»: la selección masculina de fútbol de Estados Unidos causó una excelente primera impresión en el Mundial, y es posible que el fútbol en Estados Unidos nunca vuelva a ser el mismo

Son estas sensaciones las que marcan la diferencia: himnos nacionales entonados con tal fuerza que se oían a kilómetros, regates tan audaces que provocaban risas y goles, muchos goles, cada vez más estruendosos y celebrados con más efusividad.

El regate de Pulisic, el pase atrás de Balogun, la trivela de Reyna. La calma de Richards, el coraje de Dest, el talento de Tillman. Pochettino, abrumado, corriendo al campo como un jugador más para celebrar.

Locura en la grada, cervezas que vuelan por los aires, padres abrazando a sus hijos y explicando cuánto habían esperado. Momentos así, como diría Pochettino, son fútbol en estado puro. Y el viernes, en el partido más importante del fútbol estadounidense, todo el país lo vivió con intensidad.

Así se recordará la victoria 4-1 de la selección masculina de Estados Unidos ante Paraguay: un partido que superó lo deportivo y se convirtió en un momento. Lo vieron casi 16 millones de espectadores, un récord que hizo que muchos se enamoraran del fútbol estadounidense por primera vez. Quizá, dentro de unos años, recordaremos esa noche en Los Ángeles como el inicio de una era.

Durante generaciones, los aficionados de la selección masculina de fútbol de Estados Unidos se aferraron a la fe. Llegaría un día en que Estados Unidos podría pisar un Mundial y jugar de verdad: deslumbrar, entretener, dominar. Algún día, soñaban, la garra se uniría al talento.

Esas generaciones sentaron las bases, acudieron, apoyaron y trabajaron para hacer avanzar el fútbol. Durante todo ese tiempo, esperaron y creyeron que podría suceder. A partir del viernes, una nueva generación ya no tendrá que esperar ni creer; sabrá que es posible porque lo ha visto con sus propios ojos.