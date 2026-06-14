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Ryan Tolmich

Traducido por

«Cuidado, demás deportes»: la selección masculina de fútbol de Estados Unidos causó una excelente primera impresión en el Mundial, y es posible que el fútbol en Estados Unidos nunca vuelva a ser el mismo

Analysis
USA
FEATURES
USA vs Paraguay
Paraguay
World Cup

La selección masculina de fútbol de Estados Unidos tuvo una oportunidad para demostrar al país —y al mundo— lo que es y en lo que puede convertirse el fútbol en Estados Unidos. Y la aprovechó al máximo.

Son estas sensaciones las que marcan la diferencia: himnos nacionales entonados con tal fuerza que se oían a kilómetros, regates tan audaces que provocaban risas y goles, muchos goles, cada vez más estruendosos y celebrados con más efusividad.

El regate de Pulisic, el pase atrás de Balogun, la trivela de Reyna. La calma de Richards, el coraje de Dest, el talento de Tillman. Pochettino, abrumado, corriendo al campo como un jugador más para celebrar.

Locura en la grada, cervezas que vuelan por los aires, padres abrazando a sus hijos y explicando cuánto habían esperado. Momentos así, como diría Pochettino, son fútbol en estado puro. Y el viernes, en el partido más importante del fútbol estadounidense, todo el país lo vivió con intensidad.

Así se recordará la victoria 4-1 de la selección masculina de Estados Unidos ante Paraguay: un partido que superó lo deportivo y se convirtió en un momento. Lo vieron casi 16 millones de espectadores, un récord que hizo que muchos se enamoraran del fútbol estadounidense por primera vez. Quizá, dentro de unos años, recordaremos esa noche en Los Ángeles como el inicio de una era.

Durante generaciones, los aficionados de la selección masculina de fútbol de Estados Unidos se aferraron a la fe. Llegaría un día en que Estados Unidos podría pisar un Mundial y jugar de verdad: deslumbrar, entretener, dominar. Algún día, soñaban, la garra se uniría al talento.

Esas generaciones sentaron las bases, acudieron, apoyaron y trabajaron para hacer avanzar el fútbol. Durante todo ese tiempo, esperaron y creyeron que podría suceder. A partir del viernes, una nueva generación ya no tendrá que esperar ni creer; sabrá que es posible porque lo ha visto con sus propios ojos.

  • FBL-WC-2026-MATCH04-USA-PARAFP

    La actuación

    Antes de este Mundial, Estados Unidos había jugado 37 partidos en la máxima cita del fútbol: solo ganó nueve, seis de ellos en los últimos 76 años y uno con más de un gol de diferencia.

    Por eso no era algo habitual. Los partidos de la selección masculina de Estados Unidos no eran una fiesta, sino pruebas de voluntad. Los jugadores luchaban, sufrían y, al final, sobrevivían. Los aficionados vivían cada toque con nervios, conscientes de que todo podía cambiar en un instante.

    Nada podía cambiar lo que ocurrió contra Paraguay: un partido impecable, planeado y ejecutado a la perfección. Desde el pitido inicial hasta el último disparo de Reyna, que definió su legado, el encuentro fue una celebración como nunca antes vista en el fútbol estadounidense.

    El tanto de Reyna lo resume todo: 70 segundos, 26 pases y un remate espectacular. Los forofos rivales lo elogiaron en redes, mientras los estadounidenses lo celebraron como un hito inesperado.

    Antes, Pulisic dribló a dos defensas para forzar un autogol, Tillman, McKennie y Adams controlaron el medio, y Balogun anotó dos tantos que anuncian un ‘9’ de nivel mundial. Incluso Berhalter recibió el balón a 40 metros y el público le pidió que chutara; falló, y todos sonrieron ante tanta relajación.

    «Solo queríamos salir al campo y sentirnos como cuando jugábamos un partido improvisado», dijo McKennie. «El trabajo duro y todo lo que hicimos es lo que ya habíamos hecho antes. Todo lo que hicimos para llegar a este momento fue trabajo duro y sacrificio. Ese fue el tiempo que le dedicamos. Ahora se trata de salir al campo y simplemente divertirnos».

    Fue una noche divertida para los jugadores, que sortearon con facilidad los intentos paraguayos. Y aún más para los espectadores, que vieron cómo cada céntimo de su entrada se convertía en puro espectáculo.

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  • USA v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    El ambiente

    Horas antes del partido, multitudes con camisetas y banderas de Estados Unidos marchaban hacia el estadio, rebautizado por la FIFA como Los Ángeles. Portaban bengalas rojas y pancartas de Pulisic, y pasaban junto a policías a caballo, vendedores ambulantes y pequeños grupos paraguayos. Algunos lucían disfraces de George Washington o cascos con águilas.

    Las camisetas llamaron la atención, dice Adams. En el último Mundial, los jugadores sintieron que ni ellos ni el país se sentían representados por su indumentaria, así que esta vez las diseñaron ellos mismos, pensando en este momento.

    «El estadio estaba repleto de esas camisetas», afirma Adams. «Las diseñamos con Nike para mirar a las gradas y decir: “Esos somos nosotros”».

    La conexión entre jugadores y aficionados se palpaba. Los más de 70 000 espectadores cantaron a capela el himno nacional; muchos eran seguidores de Estados Unidos. Los futbolistas, emocionados, miraron a sus amigos de toda la vida y, algunos, lograron cruzar la mirada con sus seres queridos. Había demasiadas rayas rojas y blancas entre las que buscar, aunque supieras más o menos dónde estaba la familia.

    Familia, amigos y aficionados tenían mucho que celebrar, así que el viernes se convirtió en la fiesta del fútbol estadounidense. En el estadio todo terminó con un abrazo colectivo de jugadores y cuerpo técnico; en el centro estaba Mark McKenzie, quien guió un momento de reflexión.

    En casa la fiesta continuó tras la retransmisión: las pantallas siguieron encendidas mientras hubo fuerzas.

  • Soccer Fans Gather To Watch The United States' First World Cup Match AgainsGetty Images News

    Los que lo ven desde casa

    Para muchos, los primeros recuerdos del Mundial surgen en casa. Es natural: el primer contacto suele ser frente al televisor, y ahí empieza el viaje futbolístico del espectador.

    Muchas empezaron el viernes por la noche.

    El sábado, FOX informó que 15 986 000 espectadores vieron su transmisión en inglés del debut de Estados Unidos. Es un 106 % más que el debut de 2022 contra Gales. La audiencia alcanzó 19 millones en los minutos finales, cuando Reyna marcó el gol del triunfo.

    Telemundo, por su parte, sumó 8,9 millones de espectadores entre su canal y el servicio de streaming Peacock, por lo que en total casi 25 millones de personas siguieron el partido desde casa.

    Esas cifras no lo cuentan todo: ¿cuántos lo vieron por primera vez? ¿cuántas futuras jugadoras de la selección iniciaron su camino con este partido? ¿cuántos televidentes volverán la semana que viene para ver a Australia?

    Los jugadores lo sabían y dieron todo para conquistar al mundo.

    «Espero que les haya cautivado lo que hicimos hoy», dijo McKennie. «Los estadounidenses buscan emoción y goles; creo que hoy les dimos eso y, además, vieron nuestra alegría y unión en el campo».

  • USA v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    ¿Qué viene después?

    En definitiva, esto es solo el inicio del Mundial. Aunque pueda ser el comienzo de algo más grande, todo debe seguir adelante. El viernes fue un inicio, no un final ni un resultado definitivo.

    Los jugadores de la selección de Estados Unidos lo reiteraron el viernes por la noche. Hubo celebraciones y breves momentos de reflexión, pero enseguida volvieron al trabajo: Balogun vio Netflix, Adams celebró unos minutos el triunfo de los New York Knicks en las Finales de la NBA y el grupo pasó tiempo con la familia antes de reenfocarse en Australia, que debutó con un 2-0 sobre Turquía y conquistó a su país.

    El espectáculo continúa, pero conviene destacar lo bien que ha empezado. Solo hay una oportunidad para causar una primera impresión, y la selección de Estados Unidos la ha aprovechado a lo grande.

    «Ahora», dijo Pochettino a FOX, «la gente ve que el fútbol en Estados Unidos es enorme. Cuidado, demás deportes».

    Esa victoria sobre Paraguay podría ser recordada como el partido más importante de la historia de la selección estadounidense y como la chispa que conquistó a un país que durante mucho tiempo se consideró incapaz de ganar, mostrando a la próxima generación lo que significa creer.

    Claro, esto apenas comienza: aún quedan muchos partidos y las pruebas se volverán más duras. Pero también habrá más gente apoyando al equipo, porque quedaron cautivados por lo que vieron el viernes.

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