AFP
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¡Cuidado con el Submarino Amarillo! Niko Kovac advierte al Dortmund, en plena racha, que no subestime al Villarreal
Los gigantes alemanes exigen concentración
El Borussia Dortmund inicia su campaña en la fase de liga de la Liga de Campeones 2026-27 recibiendo al Villarreal el martes por la noche. El conjunto alemán llega en un estado de forma espléndido tras ganar sus dos primeros partidos de la Bundesliga, además de avanzar sin problemas en la DFB-Pokal. Aunque el Borussia Dortmund arrolló 4-0 a su rival español en este mismo encuentro la pasada temporada, Kovac ha advertido contra cualquier exceso de confianza.
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Kovac respeta el pedigrí español
Kovac subrayó que el tercer puesto del Villarreal en LaLiga la temporada pasada pone de relieve su pedigrí de élite en el continente. Hablando antes del saque inicial, el técnico croata declaró: "Terminaron terceros el año pasado y están jugando la Champions League por segundo año consecutivo. Normalmente, las tres primeras plazas en España están adjudicadas. Si irrumpes en ese grupo, ¡eso realmente dice mucho!"
Al abordar la amenaza táctica que plantea el equipo visitante, añadió: "Ahora tienen un nuevo entrenador, pero siguen jugando al estilo español, con mucha posesión. Son muy sólidos técnicamente y muy precisos en su ejecución. Cuando tienen el balón, este equipo comete muy pocos errores. Tendremos que asegurarnos de reducir su tiempo de posesión. Cuando tengamos el balón, no podrán jugar su partido y tendrán que defender más, lo que esperamos que juegue a nuestro favor. Va a ser un partido muy difícil."
Los visitantes buscan la redención europea
El Submarino Amarillo languidece actualmente cerca de la zona baja de LaLiga tras sumar dos empates y dos derrotas en sus primeros partidos ligueros. También está decidido a resarcirse de una miserable campaña europea la temporada pasada, en la que cayó eliminado en el 35.º puesto tras siete derrotas. La visita del martes al Westfalenstadion representa una oportunidad vital para que el conjunto castellonense demuestre sus credenciales ante uno de los pesos pesados de Europa.
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Las ausencias en la plantilla ponen a prueba la profundidad del equipo
El Dortmund afronta una reestructuración defensiva después de que el central Filippo Mane sufriera una lesión durante la victoria del fin de semana sobre el Hoffenheim. La crisis en defensa se agrava por las ausencias continuadas de Giannis Konstantelias y Emre Can, junto con las suspensiones disciplinarias de Nico Schlotterbeck y Ramy Bensebaini. En el lado positivo, Daniel Svensson y Konstantinos Karetsas están totalmente recuperados y disponibles para jugar después de haberse ausentado únicamente de los entrenamientos para gestionar la carga de trabajo.
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