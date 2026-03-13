Cuesta sale en defensa de Suzuki: «Le apoyamos; en noviembre jugó con una fractura de 37 fragmentos en el dedo y el escafoides roto»

Carlos Cuesta, entrenador del Parma, habló con Sky tras la derrota en el campo del Torino en la 29.ª jornada de la liga:

«Hubo dos acontecimientos que marcaron el inicio del partido: el gol y la lesión de Cremaschi. Después, la reacción fue positiva y empatamos, creando otras ocasiones. Luego, en la segunda parte, hubo otros dos acontecimientos en un minuto que condicionaron el partido y no fuimos capaces de reaccionar. Debemos mantenernos unidos; a partir de mañana ya pensaremos en el Cremonese».