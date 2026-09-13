SportPix UK
Traducido por
«Cúbrannos las espaldas, no se nos suban a la espalda»: cómo Derek McInnes planea convertir en un arma a 50.000 aficionados del Rangers contra el Celtic
McInnes se prepara para su debut en el derbi como entrenador
Derek McInnes afronta el partido más importante de su corta etapa en el Rangers, que recibe el domingo a su gran rival, el Celtic, en los cuartos de final de la Premier Sports Cup. La leyenda del club Graeme Souness calificó el primer Old Firm de la temporada como una oportunidad vital para marcar territorio.
Después de comenzar la temporada con un empate ante el Dundee United y una derrota frente al Hibernian, el Rangers ha enderezado su rendimiento nacional con cuatro victorias consecutivas en la Premiership.
Tras haber caído también en la fase previa de la Conference League ante el conjunto checo Jablonec en la tanda de penaltis, asegurarse un puesto en las semifinales nacionales sigue siendo primordial.
- Getty Images Sport
El entrenador pide a 50.000 aficionados que creen un ambiente hostil
En la previa de su primer derbi en el banquillo de Ibrox, McInnes subrayó la importancia de la unidad total entre el equipo y la afición. Tras una decisión de la SPFL a raíz de anteriores episodios de altercados entre el público, no habrá aficionados del Celtic en el estadio.
McInnes pidió a los 50.000 aficionados locales que mantengan la paciencia y apoyen vocalmente al equipo en los momentos difíciles.
«Creo que tenemos que llevar al público con nosotros», explicó McInnes. «No vas a jugar contra el Celtic y dominar durante 90 minutos. Es importante que aprovechemos el hecho de tener a esos 50.000 detrás de nosotros, apoyarlos, respaldarlos y hacer que sea lo más difícil posible para el Celtic».
El récord como local ofrece confianza
El Rangers presenta un sólido balance en esta fase de la competición, ya que solo no ha alcanzado las semifinales de la Copa de la Liga en una ocasión durante la última década. Además, el Celtic nunca ha ganado una eliminatoria de la Copa de la Liga en Govan, y su último triunfo en el torneo en Ibrox se remonta a la fase de grupos de 1973.
McInnes tiene un balance discreto frente al Celtic a lo largo de su carrera como entrenador, con diez victorias en 61 enfrentamientos.
Sin embargo, la ausencia total de aficionados visitantes da a los locales una ventaja psicológica sin precedentes.
- Focus Images
El Rangers apunta a una plaza crucial en semifinales
Una victoria el domingo supondría una enorme declaración de intenciones para McInnes y señalaría un claro cambio de dinámica a nivel nacional. Con la frustración aún presente por su eliminación europea, vencer al Celtic ofrecería una redención inmediata a la plantilla.
El Rangers aspira a aprovechar el apoyo de su afición desde el pitido inicial para marcar el ritmo del partido.
Al ganador le espera una plaza en Hampden Park, mientras el Rangers busca poner fin al reciente dominio del Celtic en este enfrentamiento copero.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias