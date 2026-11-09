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Pau Cubarsi GFX 2:1GOAL
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Cubarsí gana el Golden Boy 2026

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Pau Cubarsí es el nuevo ganador del Golden Boy, el prestigioso premio que reconoce al mejor futbolista sub-21 que juega en Europa. Como ya ocurrió con Lamine Yamal, Pedri y Gavi, el Barcelona sigue apostando por los jóvenes.

  • 2026 será inolvidable para el defensa del Barcelona y de la selección española, que, además de haber ganado LaLiga y la Supercopa de España con su club y el Mundial con la Roja, también puede presumir de ser el nuevo «Golden Boy» de su generación.  El diario Tuttosport otorga este reconocimiento internacional cada año desde 2003 y una de sus reglas establece que el ganador no puede repetir. 

  • En el Barcelona están de celebración: Joan Laporta también ha sido reconocido como mejor presidente, mientras que Giulia Galli, futbolista del Barça B femenino, ha sido elegida para el premio Best Italian Golden Girl. La ceremonia de entrega de los premios se celebrará el próximo 14 de diciembre.

  • Palmarés

    2003: Rafael Van der Vaart. 

    2004: Wayne Rooney. 

    2005: Lionel Messi. 

    2006: Cesc Fàbregas.

    2007: Sergio Agüero. 

    2008: Anderson Oliveira. 

    2009: Alexandre Pato.

    2010: Mario Balotelli.

    2011: Mario Gotze.

    2012: Isco Alarcón. 

    2013: Paul Pogba.

    2014: Raheem Sterling. 

    2015: Anthony Martial. 

    2016: Renato Sanches.

    2017: Kylian Mbappé. 

    2018: Matthijs de Ligt.

    2019: Joao Félix.

    2020: Erling Haaland.

    2021: Pedri González.

    2022: Pablo Gavi.

    2023: Jude Bellingham.

    2024: Lamine Yamal.

    2025: Désiré Doué.

    2026: Pau Cubarsí.

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