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Cuatro nombres acompañan a Christian Pulisic en la lista de «intocables» de la selección estadounidense, mientras Brad Friedel resta importancia a la idea de que el «Capitán América» sea el «chico del cartel»
Pulisic vuelve a marcar tras 21 partidos sin anotar.
El torneo empieza el 11 de junio. El equipo de Mauricio Pochettino debutará ante Paraguay en el SoFi Stadium de Inglewood (California) en la segunda jornada.
El sábado jugarán un segundo amistoso contra Alemania, tras impresionar con la victoria 3-2 sobre Senegal, partido en el que Pulisic marcó su primer gol del año.
Tras marcar sus mejores registros goleadores desde su fichaje por el AC Milan procedente del Chelsea en 2023, el delantero de 27 años ha vivido un 2026 complicado: su último gol en la Serie A data del 28 de diciembre de 2025.
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La selección masculina de fútbol de Estados Unidos cuenta con una «generación dorada» de talentos
Tras 21 partidos con club y selección, ha recuperado su mejor nivel frente a rivales africanos. Se espera que llegue en óptima forma al torneo internacional más importante.
La afición espera que su estrella guíe el espectáculo, aunque no deberá cargar solo con las expectativas. Afortunadamente, otros jugadores que militan en Europa ya han demostrado su nivel y están listos para brillar.
¿Quién, junto a Pulisic, se ha vuelto imprescindible en la selección estadounidense?
Al preguntarle por ese grupo y por si Pulisic es tan importante para el equipo que será convocado sin importar su rendimiento en la liga, el exportero de la selección estadounidense Friedel —en declaraciones a GOAL por cortesía de MrQ— dijo: «Lo importante es que los jugadores no se pongan etiquetas de precio. Cuando lo ficharon por 60 millones de libras, las redes enloquecieron y todos asumieron que, por ese precio, era el mejor en todo, el líder. Pero no todos nacen para líderes.
Para mí, lo mejor es dejarlo tranquilo, sin presión, para que rinda y disfrute del fútbol. Así veremos a un Pulisic realmente genial. Si además debe ser la cara del equipo y atender todas las entrevistas, la carga es excesiva.
«Si miramos el núcleo del equipo, es más importante que Chris Richards esté en forma, que Antonee Robinson lo esté, y que Tyler Adams y Weston McKennie también lo estén.
Estos son los jugadores que, en mi opinión, son más imprescindibles. Si tienes a esos cuatro, los demás pueden cubrirles y dejar que asuman la presión y las críticas, porque todos ellos pueden soportarlo fácilmente».
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¿Hasta dónde llegará Estados Unidos en el Mundial que se celebrará en su propio país en 2026?
Si Pulisic, Adams y McKennie rinden este verano, Estados Unidos podría ser la sorpresa del Mundial y llegar lejos.
Llegar a dieciseisavos será el piso, y de ahí en adelante todo puede pasar en la fase eliminatoria. Quizá «Capitán América» ha recuperado sus superpoderes a tiempo, rodeado de estrellas listas para brillar a su lado en el mayor espectáculo del césped.