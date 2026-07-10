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¡Cuatro fichajes en ocho días! El Arsenal cierra el fichaje de la estrella del Barcelona, Ona Batlle, en plena ventana de fichajes de verano
Oficial: El Arsenal ficha a Ona Batlle, estrella del Barcelona.
Desde hace tiempo se rumoreaba la llegada de Batlle; las primeras noticias sobre su fichaje surgieron en enero, cuando quedaban seis meses para el final de su contrato con el Barcelona. Según la periodista María Tikas, Chelsea y London City Lionesses también mostraron interés, pero el Arsenal siempre fue el más vinculado a la jugadora y, finalmente, se llevó el gato al agua, anunciando su fichaje el viernes, día en que Batlle cumplía 27 años.
Así concluye su etapa de tres años en el Barça, donde conquistó 11 títulos, entre ellos dos Champions League, tras regresar en 2023 procedente de Levante y Manchester United. Ahora retorna a Inglaterra con la Superliga Femenina y la ilusión de ayudar a las Gunners a acabar con siete años sin liga.
Según Arseblog, firmó por cuatro años, con opción a uno más.
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Las primeras palabras de Batlle como jugador del Arsenal
En su presentación, Batlle, con el dorsal 22, afirmó: «Estoy muy contenta y emocionada por empezar. El Arsenal es uno de los clubes más grandes del mundo y estoy deseando sentir la alegría de jugar ante nuestra afición en el Emirates Stadium junto a tantas jugadoras fantásticas. Quiero ganar títulos y creo que este es el lugar adecuado para conseguirlo».
La entrenadora de las Gunners, Renee Slegers, añadió: «Estoy encantada de que hayamos podido fichar a Ona para el club. Es una lateral con muchísima experiencia, gran capacidad ofensiva y excelentes cualidades físicas. Es una ganadora y queremos conseguir más victorias juntas».
Clare Wheatley, directora de fútbol femenino del Arsenal, añadió: «Ona es una ganadora experimentada y una de las mejores defensas del mundo. Nuestras aficionadas la harán sentir como en casa».
Batlle, un jugador de talla mundial, refuerza la defensa del Arsenal tras la marcha de McCabe
Fichar a Batlle como agente libre es un gran golpe para el Arsenal. Ganadora del Mundial con España y dos veces campeona de Europa con el Barça, esta lateral de 27 años puede actuar tanto en la derecha como en la izquierda, donde invierte el juego con eficacia.
Probablemente juegue sobre todo en la izquierda, tras la marcha de McCabe al Chelsea este verano. La capitana de Irlanda fue clave en esa demarcación durante sus 11 años en Londres, y con la estrella estadounidense Emily Fox consolidada en la derecha, Batlle cubrirá su vacío.
Además, su fichaje garantiza que los laterales sigan siendo un punto fuerte del Arsenal, con Smilla Holmberg y Taylor Hinds aportando profundidad.
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Cuatro fichajes en ocho días para el Arsenal: ¿llegará un quinto?
El fichaje de Batlle refuerza el impresionante inicio del mercado de verano del Arsenal. Las salidas de McCabe, Mead, Pelova, Codina y Zinsberger apuntaban a una pretemporada intensa para las Gunners, que el curso pasado ganaron la primera Copa de Campeonas Femenina de la FIFA. Los fichajes realizados son muy destacados.
Stanway, una de las mejores centrocampistas del mundo, reducirá la dependencia de Kim Little y Mariona, labor en la que también ayudará la suiza Geraldine Reuteler.
Cerci aporta profundidad en ataque y permitirá mayor flexibilidad a Alessia Russo, que alternó los roles de 9 y 10 la temporada pasada. Además, todo indica que pronto se sumará Lisa Baum, extremo de 19 años del RB Leipzig, cuyo fichaje, con coste de traspaso, está cerca de cerrarse según Arseblog.
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