¡Cuatro fichajes en ocho días! El Arsenal cierra el fichaje de la estrella del Barcelona, Ona Batlle, en plena ventana de fichajes de verano

Desde hace tiempo se rumoreaba la llegada de Batlle; las primeras noticias sobre su fichaje surgieron en enero, cuando quedaban seis meses para el final de su contrato con el Barcelona. Según la periodista María Tikas, Chelsea y London City Lionesses también mostraron interés, pero el Arsenal siempre fue el más vinculado a la jugadora y, finalmente, se llevó el gato al agua, anunciando su fichaje el viernes, día en que Batlle cumplía 27 años.

Así concluye su etapa de tres años en el Barça, donde conquistó 11 títulos, entre ellos dos Champions League, tras regresar en 2023 procedente de Levante y Manchester United. Ahora retorna a Inglaterra con la Superliga Femenina y la ilusión de ayudar a las Gunners a acabar con siete años sin liga.

Según Arseblog, firmó por cuatro años, con opción a uno más.