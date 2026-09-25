Getty/GOAL
Traducido por
Cuatro cualidades que Joao Pedro comparte con Karim Benzema, destacadas por la leyenda del Chelsea Jimmy Floyd Hasselbaink tras la atrevida afirmación del técnico del Chelsea Xabi Alonso
- Getty
El ganador del Balón de Oro Benzema marcó 354 goles con el Real Madrid
Benzema está considerado un talento generacional y un hombre que se sienta junto a los mejores del negocio cuando se trata de nueves goleadores de su era. Está a la altura de nombres como Robert Lewandowski, Luis Suarez, Sergio Aguero y Harry Kane.
Un hombre que actualmente es agente libre tras su salida del Al-Hilal de la Saudi Pro League fue en su día compañero de Cristiano Ronaldo en el Santiago Bernabéu y formó parte del icónico tridente ofensivo ‘BBC’ junto al galés de pies veloces Gareth Bale. Marcó 354 goles con el Real Madrid a lo largo de 14 temporadas y ganó el Balón de Oro en 2022.
El delantero sudamericano Pedro aún está muy lejos de poder decir que ha alcanzado esas cotas, pero ha rendido de forma admirable en el Chelsea tras un traspaso de 60 millones de libras (79 millones de dólares) desde el Brighton en 2025, alcanzando la barrera de los 20 goles en su campaña de debut en Stamford Bridge.
Lo que ha dicho Alonso, técnico del Chelsea, sobre Pedro, el ‘9’ del Chelsea
Ahora trabaja a las órdenes de Alonso, excompañero de Benzema en el Madrid, y el español dijo sobre su principal goleador: «Si cuentas cuántos grandes delanteros tenemos en la Premier League, estoy seguro de que Joao está ahí, [Erling] Haaland seguro que está ahí. Así que yo lo valoraría de esa manera.
«Tiene un objetivo muy claro este año: hacer una gran temporada, marcar muchos goles y ser nominado no solo este mes, sino más meses. No me sorprende, pero estoy realmente muy contento con el tipo de jugador que tenemos aquí con Joao.
«En muchas cosas me recuerda a Benzema, porque es bueno en el área, es bueno fuera del área, es bueno yendo hacia su lado izquierdo, es bueno de cabeza. Es muy completo, es inteligente. Así que sí, todavía es joven, todavía hay cosas por desarrollar, pero tiene muchísimas cualidades absolutamente sobresalientes.»
- Getty
Explicado: Las cualidades que comparten Pedro y el icono francés Benzema
Hasselbaink, que en su día fue el delantero centro en el oeste de Londres, entiende por qué se están haciendo comparaciones entre Pedro y Benzema. En declaraciones en asociación con MrQ, el potente neerlandés dijo a GOAL: «Lo entiendo. Veo similitudes.
«Los dos son muy técnicos, realmente, realmente inteligentes. Ambos pueden bajar al centro del campo y jugar. Y los dos tienen mucha calma delante de la portería. Así que sí, veo similitudes. Joao Pedro aún no está a ese nivel. Pero sí veo similitudes».
Por qué el campeón del mundo Martinez es un fichaje astuto para el Chelsea
Pedro ha visto puerta en tres ocasiones esta temporada, pero últimamente ha estado lidiando con una lesión menor. Eso le ha impedido seguir aportando inspiración en ataque junto al dúo creativo formado por Morgan Rogers y Cole Palmer.
El Chelsea ha rendido admirablemente en ese apartado, pero está teniendo dificultades para taponar las vías de agua en defensa. Para ayudar en ese proceso ha incorporado al portero campeón del mundo Emi Martinez, con el enigmático argentino llegando procedente del Aston Villa.
Preguntado sobre si ese fichaje de 7,5 millones de libras (10 millones de dólares) demostrará con el tiempo ser una operación inteligente, Hasselbaink añadió: «Los goles no han parado. Pero estoy muy contento de que haya llegado ese carácter. Y es un campeón del mundo. Está ahí, es un portento físico, es un líder. Y nunca puedes tener suficientes de esos en tu plantilla.
«Así que, obviamente, todavía no ha jugado su mejor fútbol. Eso es una combinación de varias cosas. También de la gente que tiene delante. Pero estoy muy contento de que ese tipo de carácter haya llegado al club».
- Getty
El Chelsea busca taponar sus fugas defensivas en la temporada 2026-27
El Chelsea solo ha sumado un punto en sus tres últimos partidos de la Premier League, mientras ha encajado 10 goles en sus últimos cuatro encuentros en todas las competiciones, por lo que está claro que Alonso tiene trabajo por hacer durante el primer parón internacional de 2026-27.
Debería volver a contar con Pedro para el partido en casa ante el Bournemouth del 10 de octubre, y el Chelsea buscará salir disparado cuando se reanude la competición.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias