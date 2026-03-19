¿Cuánto vale Vicario para el Tottenham?: la apuesta del Inter, el viaje de Ausilio y los entresijos del mercado

El director deportivo del Inter, Piero Ausilio, voló a Londres el jueves 19 de marzo para intentar acelerar las negociaciones por Vicario, ya que el jugador se ha mostrado receptivo a la oferta del club nerazzurro. El portero, nacido en 1996, está viviendo una temporada complicada en Inglaterra: su Tottenham corre un grave riesgo de descender y él es uno de los jugadores que se está planteando seriamente marcharse al final de la temporada. Además, la relación con Igor Tudor no ha cuajado y, en el partido de ida de los octavos de final de la Champions contra el Atlético de Madrid, el entrenador dejó a Vicario fuera del once inicial. El valor de mercado del jugador ronda los 30 millones de euros, su contrato expira en 2028, pero, como se ha dicho, hay posibilidades concretas de que el portero italiano abandone Inglaterra este verano.



