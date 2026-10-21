Una noche para enmarcar para el Como de Cesc Fabregas, que ganó 4-1 al Manchester United en la tercera jornada de la fase de liga de la Champions League; el técnico español hundió a Carrick, que fue su rival durante años cuando ambos jugaban en la Premier League. Nico Paz tomó las riendas del equipo y lo llevó a firmar un partido de ensueño: un doblete y una asistencia del número 10. Douvikas y Ramon también firmaron la victoria. Los Red Devils están en plena crisis y la sombra de Antonio Conte se cierne sobre el banquillo del club inglés. Un dato para entender el difícil momento del United: el partido contra el Como es el séptimo consecutivo sin victoria, una racha negativa tan larga que no se veía desde noviembre de 2015.
¿Cuánto vale Nico Paz tras su doblete en la Champions?
EL PARTIDO DE NICO PAZ
Es la noche del Como, es la noche de Nico Paz. Un talento puro como hacía tiempo que no se veía en Italia: a los 22 años le dijo al Real Madrid que se quedaría un año más a orillas del lago, allí donde los sueños se hacen realidad. Junto a Cesc Fàbregas, uno de los primeros en creer en él y en construir un equipo a su alrededor. Un visionario. En Argentina ya hay quien lo ha bautizado como «el nuevo Messi», una etiqueta de peso que (por ahora) no lo ha desestabilizado. Nico regatea la presión y sigue siendo la cara visible de un equipo en pleno despegue. Y cuidado con llamarlo cuento de hadas. El Como es una realidad a la vista de todos: la victoria ante el United empezó a gestarse hace ocho años, cuando celebraba el ascenso a la Serie C. Y luego, hace seis años, cuando llegó la Serie B, y en la temporada 2023/24, el momento decisivo con el regreso a la Serie A.
LA VALORACIÓN DE NICO PAZ
Pocos meses después del ascenso, Fabregas fue a buscar a Nico Paz a la cantera del Real Madrid, una joya por la que pagó 6 millones de euros y que dos años después ya valía 60: eso es lo que tuvo que invertir el Como para retenerlo, mientras que el Real Madrid tiene una opción de recompra por 80 millones. Esa es, más o menos, su valoración actual. El mediapunta argentino suma esta temporada 4 goles y 5 asistencias en 10 partidos entre todas las competiciones. Cifras de jugador de primer nivel que para él ya son habituales. Nico Paz también es decisivo en noches como esta, incluso cuando todas las miradas están puestas en él. Como los grandes jugadores.
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