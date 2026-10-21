¿Cuánto vale Nico Paz tras su doblete en la Champions?

Es la noche del Como, es la noche de Nico Paz. Un talento puro como hacía tiempo que no se veía en Italia: a los 22 años le dijo al Real Madrid que se quedaría un año más a orillas del lago, allí donde los sueños se hacen realidad. Junto a Cesc Fàbregas, uno de los primeros en creer en él y en construir un equipo a su alrededor. Un visionario. En Argentina ya hay quien lo ha bautizado como «el nuevo Messi», una etiqueta de peso que (por ahora) no lo ha desestabilizado. Nico regatea la presión y sigue siendo la cara visible de un equipo en pleno despegue. Y cuidado con llamarlo cuento de hadas. El Como es una realidad a la vista de todos: la victoria ante el United empezó a gestarse hace ocho años, cuando celebraba el ascenso a la Serie C. Y luego, hace seis años, cuando llegó la Serie B, y en la temporada 2023/24, el momento decisivo con el regreso a la Serie A.