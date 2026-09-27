Cuánto vale Licina, el talento de la Juventus cedido al Cremonese

En las esperanzas de la Juventus, el camino de Licina podría ser similar al de Kenan Yildiz, que también llegó desde el Bayern de Múnich y, tras completar todos los pasos internos entre la Primavera y el Next Gen, fue lanzado al primer equipo y ahora está en el punto de mira de los grandes clubes (Chelsea, Arsenal y Real Madrid lo han incluido desde hace tiempo en la lista de posibles objetivos). Si Licina también llegara al nivel del delantero turco, la Juventus tendría en casa a dos de los mejores talentos en circulación, una hipótesis que la Juventus desea y mientras tanto seguirá monitorizando constantemente el crecimiento de Licina con la Cremonese.