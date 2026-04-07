Al principio, algunos fruncían el ceño: «¿Quién es este Baturina? Nunca juega…». En realidad, Cesc Fábregas lo tenía ahí, apartado, lejos de los focos, esperando el momento adecuado para lanzarlo. Veía su potencial todos los días en los entrenamientos, conocía sus cualidades desde hacía tiempo y sabía que solo era cuestión de tiempo. Hoy, ese Martin Baturina que cautivó a todos en Croacia con la camiseta del Dinamo de Zagreb es conocido por todos también en la Serie A; en el equipo donde hasta hace poco Nico Paz dominaba a todos, se ha convertido en protagonista precisamente en los meses decisivos del campeonato.
Traducido por
¿Cuánto vale Baturina, la próxima promesa del Como tras Nico Paz? Su precio y quiénes se interesan por él en el mercado
EL PRECIO DE BATURINA
El Como lucha por una plaza en la próxima Liga de Campeones gracias, entre otras cosas, a los goles y las jugadas de Baturina, el mediapunta nacido en 2003 en Zúrich pero de nacionalidad croata, que junto a Fábregas se ha adaptado a jugar tanto por delante de la defensa —aunque rinde mucho mejor más adelantado— como de falso nueve. El club biancoblu, que muy probablemente devolverá a Nico Paz al Real Madrid este verano, está listo para lanzar al mercado otra joya por la que ha superado la competencia de algunos de los principales clubes europeos, entre ellos el Arsenal. El contrato de Baturina expira en junio de 2030 y, a día de hoy, el valor de mercado del jugador ronda los 30 millones de euros.
¿QUIÉN QUIERE BATURINA?
En el último mercado de fichajes, el pasado mes de enero, el Leeds se presentó ante el Como con una oferta que, incluyendo bonificaciones, rondaba los 30 millones de euros: la respuesta fue tajante, ni hablar. No querían desprenderse a mitad de temporada de un jugador que habría sido útil también en la segunda parte del campeonato y que, dentro de unos meses, podría valer incluso más. Baturina gusta en Italia al Inter y, en el pasado, también se había puesto en contacto con él el Torino y la Fiorentina; entre los clubes interesados en el extranjero se encuentran el Manchester United y, de nuevo, el Arsenal, que ya se había interesado por él en verano, cuando el jugador acabó eligiendo el Como.