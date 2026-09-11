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¿Cuánto vale Adam Wharton tras los traspasos de Elliot Anderson y Enzo Fernandez? Una leyenda del Crystal Palace habla de cifras «aproximadas» mientras hace una atrevida predicción para 2027
Se gastó muchísimo dinero en centrocampistas en 2026
Hubo mucho debate en torno al futuro de Wharton durante las dos ventanas de 2026. El Crystal Palace, mientras perseguía la gloria en la Conference League, nunca iba a desprenderse en enero de uno de sus activos más valiosos.
Sin embargo, se esperaba que llegaran ofertas tentadoras en verano. Puede que se plantearan algunas opciones, pero no se cerró ningún acuerdo. En su lugar, jugadores como Anderson, Fernandez, Carlos Baleba, Andrey Santos y Morgan Rogers acapararon el protagonismo en un mercado de grandes gastos.
Wharton, que ha recorrido un largo camino en relativamente poco tiempo, no va a generar problemas en Selhurst Park. Sin embargo, el sentir general es que su larga despedida ya se ha puesto en marcha.
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¿Dejará Will Wharton el Crystal Palace en 2027?
Morrison lo admite, y el exdelantero del Palace, que habló por cortesía de Freebets.com, la fuente de las reseñas de sitios de apuestas, dijo a GOAL al ser preguntado por el futuro del canterano del Blackburn: «Voy a ser sincero contigo, el próximo verano se habrá ido, seguro.
«El Palace no puede retener a Adam Wharton, sin ninguna duda. Si has visto a todos esos centrocampistas que se están moviendo, Adam Wharton es igual de bueno que todos esos centrocampistas. Se irá en verano. Creo que tendrán un año más.
«Ya había muchos clubes interesados en él en verano. Pero no pueden permitirse perder a Adam Wharton cuando ya han perdido a [Maxence] Lacroix y a otros jugadores importantes.
«Se irá el próximo verano. Es un jugador top y le tengo muchísimo aprecio y admiración. Así que sé con certeza que no estará allí en verano. Incluso en enero, creo que los equipos vendrán a por él. Pero no creo que el Palace vaya a negociar entonces. Pero el próximo verano, creo que el presidente ya sabe que no estará en ese club.»
¿Vale Wharton más de 100 millones de libras?
Teniendo en cuenta las cifras que se manejan en otros traspasos, ¿se convertirá Wharton en otro caso en el que su precio se dispare por encima de los 100 millones de libras (135 millones de dólares)? Morrison respondió a esa pregunta diciendo: «Está en ese rango. Y el presidente no aceptará menos que eso, seguro. Sé cómo es.
«Sacas mucho dinero por él porque es un jugador especial. Y es joven. Tiene una buena edad. Tiene 22 años. Así que todavía le queda muchísimo fútbol y ni siquiera ha alcanzado aún su techo.
«Escucha, sé cómo es el presidente. Si quieres sacar a Adam Wharton de allí, vas a tener que pagar mucho dinero. Pero hay mucho dinero con todos estos centrocampistas que se están yendo por estos precios ridículos. Así que los centrocampistas son ahora más importantes que nadie. Eso parece, viendo el dinero que se está gastando en ellos».
- (C)Getty Images
¿Dónde acabará Wharton cuando se complete el traspaso?
En el pasado se ha relacionado a Manchester United con Wharton, pero durante el último mercado incorporó a Santos y a Youri Tielemans a sus filas. A Liverpool también se le ha atribuido interés y puede decidir intensificar esa persecución una vez que la presente campaña llegue a su fin.
Incluso ha habido sugerencias de que el prometedor mediapunta podría emprender el vuelo y poner rumbo a un grande de Europa, sin que haya ninguna duda de que posee la capacidad para representar a cualquier equipo del fútbol mundial.
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