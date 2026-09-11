¿Cuánto vale Adam Wharton tras los traspasos de Elliot Anderson y Enzo Fernandez? Una leyenda del Crystal Palace habla de cifras «aproximadas» mientras hace una atrevida predicción para 2027

Morrison lo admite, y el exdelantero del Palace, que habló por cortesía de Freebets.com, la fuente de las reseñas de sitios de apuestas, dijo a GOAL al ser preguntado por el futuro del canterano del Blackburn: «Voy a ser sincero contigo, el próximo verano se habrá ido, seguro.

«El Palace no puede retener a Adam Wharton, sin ninguna duda. Si has visto a todos esos centrocampistas que se están moviendo, Adam Wharton es igual de bueno que todos esos centrocampistas. Se irá en verano. Creo que tendrán un año más.

«Ya había muchos clubes interesados en él en verano. Pero no pueden permitirse perder a Adam Wharton cuando ya han perdido a [Maxence] Lacroix y a otros jugadores importantes.

«Se irá el próximo verano. Es un jugador top y le tengo muchísimo aprecio y admiración. Así que sé con certeza que no estará allí en verano. Incluso en enero, creo que los equipos vendrán a por él. Pero no creo que el Palace vaya a negociar entonces. Pero el próximo verano, creo que el presidente ya sabe que no estará en ese club.»