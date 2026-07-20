¿Cuánto tiempo permanecerá Erling Haaland en el Manchester City? Un exdefensa lo prevé, mientras el Real Madrid advierte de que el precio de traspaso de otro «Galáctico» «no va a ser precisamente bajo»

Al ser preguntado sobre cuánto tiempo se quedará Haaland en el Etihad, el exdefensa del City Lescott —en declaraciones realizadas en colaboración con Unibet Online Casino— declaró a GOAL: «Me sorprendería que se quedara ocho años. No creo que se vaya a marchar a corto plazo.

Quizá quiera batir el récord de goles de la Premier, así que esa podría ser su ambición. No creo que se marche en las próximas dos o tres temporadas.

«Un contrato de ocho años protege de posibles pretendientes y, como no creo que su valor baje, es un factor a tener en cuenta».

Lescott añadió, refiriéndose al atractivo del Madrid —dado que Haaland no tiene raíces en su entorno actual que sean difíciles de desenterrar—: «Sin duda, incluso para los jugadores de Mánchester, los jugadores de Inglaterra, es el Real Madrid, así que resulta atractivo.

Los Galácticos suelen ficharlos, pero no siempre los compran, así que eso cuenta. Haaland no saldrá barato y es clave en el City, así que se lo pensarán si deciden venderlo.

No lo venderán por falta de goles; estará en la cima de su carrera, en uno de los mejores equipos del mundo y, si un rival de la Liga de Campeones lo quiere, el traspaso será muy caro.

«En resumen, el club está en una posición inmejorable para que Haaland siga ahí por mucho tiempo».