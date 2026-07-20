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¿Cuánto tiempo permanecerá Erling Haaland en el Manchester City? Un exdefensa lo prevé, mientras el Real Madrid advierte de que el precio de traspaso de otro «Galáctico» «no va a ser precisamente bajo»
Haaland ha firmado un contrato de 10 años que se extiende hasta 2034.
El contrato de Haaland sorprendió: se comprometió a quedarse 10 años más tras ganar en dos temporadas Premier, Champions y FA Cup.
Su promedio goleador, con 162 tantos en 198 partidos, lo afianzó entre la élite mundial. Además, reforzó su reputación al llevar a Noruega al Mundial de 2026, su primera cita con la FIFA desde 1998.
A punto de cumplir 26 años, aún le quedan muchas temporadas; el City quiere que la mayoría sean en Mánchester, donde su gol puede cubrir el vacío entre Pep Guardiola y el nuevo técnico, Enzo Maresca.
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El padre de Haaland deja la puerta abierta a un fichaje por el Real Madrid.
No hay indicios de que Haaland quiera marcharse, pese a todo lo conseguido en Inglaterra. Ya ha batido varios récords y podría lograr más.
Lescott confía en que el potente delantero seguirá brillando en la Premier League. Aun así, los rumores que lo vinculan con el Real Madrid y el Barcelona no cesan.
Su padre, Alf Inge, respondió a los rumores: «¿Fichar por el Real Madrid? Está muy feliz en el Manchester City y tiene contrato a largo plazo. Esperamos la nueva temporada, pero a cualquiera le gustaría jugar en el Madrid. En el fútbol nunca se sabe».
¿Cuántas temporadas más pasará Haaland en el Manchester City?
Al ser preguntado sobre cuánto tiempo se quedará Haaland en el Etihad, el exdefensa del City Lescott —en declaraciones realizadas en colaboración con Unibet Online Casino— declaró a GOAL: «Me sorprendería que se quedara ocho años. No creo que se vaya a marchar a corto plazo.
Quizá quiera batir el récord de goles de la Premier, así que esa podría ser su ambición. No creo que se marche en las próximas dos o tres temporadas.
«Un contrato de ocho años protege de posibles pretendientes y, como no creo que su valor baje, es un factor a tener en cuenta».
Lescott añadió, refiriéndose al atractivo del Madrid —dado que Haaland no tiene raíces en su entorno actual que sean difíciles de desenterrar—: «Sin duda, incluso para los jugadores de Mánchester, los jugadores de Inglaterra, es el Real Madrid, así que resulta atractivo.
Los Galácticos suelen ficharlos, pero no siempre los compran, así que eso cuenta. Haaland no saldrá barato y es clave en el City, así que se lo pensarán si deciden venderlo.
No lo venderán por falta de goles; estará en la cima de su carrera, en uno de los mejores equipos del mundo y, si un rival de la Liga de Campeones lo quiere, el traspaso será muy caro.
«En resumen, el club está en una posición inmejorable para que Haaland siga ahí por mucho tiempo».
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Haaland se recupera tras su participación en el Mundial con Noruega
Haaland disfruta de un descanso tras el Mundial, donde Inglaterra eliminó a Noruega en cuartos de final. Pronto se unirá a la pretemporada del City.
Primero jugará la Community Shield contra el Arsenal y luego empezará la Premier League recibiendo al Bournemouth el 23 de agosto. Todavía no se sabe cuántas campañas más disputará Haaland.
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