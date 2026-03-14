¿Cuánto tiempo aguantará Vitor Pereira? Una exestrella del Nottingham Forest analiza una temporada «de locos» con cuatro entrenadores

Harewood añadió, al referirse a las dificultades del Forest en la temporada 2025-26 —en la que el potente delantero Chris Wood, autor de 20 goles en la Premier League la temporada pasada, se perdió gran parte de la campaña por lesión—: «En estos momentos, el Forest está teniendo problemas para marcar goles, sea cual sea el motivo, porque en los últimos años se ha caracterizado por ganar partidos y marcar goles importantes.

«Creo que con Chris se ha perdido una parte muy importante de eso, porque era increíble para el Forest y por cómo era como delantero, como goleador, en el juego de apoyo, por los costados, llegando al área, recibiendo los balones cuando los centraban al área y marcando goles. Y, para ser justos, marcaba todo tipo de goles diferentes. Era la persona a la que acudías si necesitabas un gol. Y creo que el Forest ha tenido dificultades para sustituirlo.

«Parece que la filosofía sigue ahí, que siguen teniendo grandes jugadores, pero creo que se necesita a alguien como él para meter el balón en la red. Y ahí es donde creo que se han quedado cortos este año, porque los goles ganan partidos. Y si tienes a un delantero así, capaz de crear ocasiones cuando no estás jugando muy bien, aunque no marque, estaba haciendo algo para que otro marcara. Porque él y Morgan Gibbs-White formaban una pareja muy buena. Sabían dónde estaba el otro y sabían dónde tenían que estar. Y esas parejas se crean en todo el equipo. Y creo que les ha costado mucho sin él, lo cual no es bueno decirlo. Pero no han tenido a nadie que lo sustituyera».