Getty/GOAL
Traducido por
¿Cuánto tiempo aguantará Vitor Pereira? Una exestrella del Nottingham Forest analiza una temporada «de locos» con cuatro entrenadores
¿Por qué ha tenido el Nottingham Forest cuatro entrenadores en la temporada 2025-26?
A pesar de todas las críticas que han recibido a lo largo de una temporada tumultuosa, el Forest —y en particular su enigmático propietario, Evangelos Marinakis— se ha visto obligado a tomar medidas en muchos aspectos. Nuno orquestó su salida en septiembre, Postecoglou no ganó ninguno de los ocho partidos que dirigió y Dyche —a pesar de sus vínculos previos con el club— no logró convencer con su estilo de juego.
Las riendas han pasado a manos de Pereira, pero él también lo ha tenido difícil en lo que se ha convertido en el puesto más exigente. Su etapa comenzó de forma impresionante con una victoria en la Europa League a domicilio ante el Fenerbahçe, pero ese sigue siendo su único éxito en seis partidos, con cuatro derrotas sufridas por los Reds en sus últimos cinco encuentros.
Surgen preguntas inevitables sobre qué depara el futuro a corto y largo plazo para el Forest, mientras lucha por evitar el descenso de la Premier League, con otro verano ajetreado aparentemente a la vistade una forma u otra.
- Getty
Mensajes contradictorios: falta de estabilidad en el City Ground
Cuando se le preguntó por su opinión sobre lo que está sucediendo en el City Ground, el exdelantero de los Reds Harewood —en colaboración con casinos zonder cruks— declaró a GOAL: «Es una locura, ¿verdad? Es una locura, es realmente, realmente una locura. Obviamente, ya han quedado atrás aquellos días en los que un entrenador se quedaba un tiempo para intentar asentarse. Hoy en día ningún entrenador tiene tiempo. Es, literalmente, nadar o hundirse.
«Lo entiendo, pero al mismo tiempo se necesita estabilidad, sea cual sea la dirección que se tome. Y todo va de la mano. Si tienes, no solo el Forest —que obviamente me toca muy de cerca—, sino cualquier club en realidad, si tienes un propietario que llega y ficha a un entrenador, los jugadores necesitan ver que el propietario y el entrenador están en la misma onda, independientemente de las situaciones, porque se necesita tiempo.
«Es muy difícil ser entrenador. He sacado mis títulos y sé lo que es entrenar a niños. Se necesita tiempo para inculcarles lo que quieres que intenten y consigan. Y hoy en día simplemente no tienes tiempo para ir y hacer eso. Especialmente cuando juegas partidos de alta intensidad, partidos que significan mucho, partidos que tienes que ganar para pasar a las siguientes fases cuando quieres progresar, ir y ganar un trofeo. Y no tienes tiempo para «si», «peros» o «quizás», porque tienes que salir al campo con el objetivo de ganar los partidos».
Análisis: Las razones de las dificultades del Forest en la Premier League
Harewood añadió, al referirse a las dificultades del Forest en la temporada 2025-26 —en la que el potente delantero Chris Wood, autor de 20 goles en la Premier League la temporada pasada, se perdió gran parte de la campaña por lesión—: «En estos momentos, el Forest está teniendo problemas para marcar goles, sea cual sea el motivo, porque en los últimos años se ha caracterizado por ganar partidos y marcar goles importantes.
«Creo que con Chris se ha perdido una parte muy importante de eso, porque era increíble para el Forest y por cómo era como delantero, como goleador, en el juego de apoyo, por los costados, llegando al área, recibiendo los balones cuando los centraban al área y marcando goles. Y, para ser justos, marcaba todo tipo de goles diferentes. Era la persona a la que acudías si necesitabas un gol. Y creo que el Forest ha tenido dificultades para sustituirlo.
«Parece que la filosofía sigue ahí, que siguen teniendo grandes jugadores, pero creo que se necesita a alguien como él para meter el balón en la red. Y ahí es donde creo que se han quedado cortos este año, porque los goles ganan partidos. Y si tienes a un delantero así, capaz de crear ocasiones cuando no estás jugando muy bien, aunque no marque, estaba haciendo algo para que otro marcara. Porque él y Morgan Gibbs-White formaban una pareja muy buena. Sabían dónde estaba el otro y sabían dónde tenían que estar. Y esas parejas se crean en todo el equipo. Y creo que les ha costado mucho sin él, lo cual no es bueno decirlo. Pero no han tenido a nadie que lo sustituyera».
- Getty
Calendario del Nottingham Forest 2025-26: se acerca a pasos agigantados el gran duelo contra el Tottenham
Forest y Pereira tienen nueve partidos para salvar una temporada que ya parece perdida. Volverán a la acción el domingo, cuando disputen un partido crucial en casa contra el Fulham.
A continuación les espera el partido de vuelta de los octavos de final de la Europa League contra el Midtjylland, antes de enfrentarse al Tottenham, otro de los equipos de la parte baja de la tabla, en lo que se perfila como un partido de seis puntos en la lucha por el descenso el 22 de marzo.
Anuncios