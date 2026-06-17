Gasperini, técnico de la Roma, quiere fichar a Greenwood y le ha llamado para pedirle que espere mientras el club formaliza su oferta al Marsella.

Insatisfecho con sus delanteros para la 2025-26, el técnico ve en el ex del Manchester United la solución ideal. Su llamada subraya lo clave que es Greenwood para una Roma que quiere pelear la liga.



