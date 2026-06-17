AFP
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¿Cuánto ofrecerá la Roma por Mason Greenwood, tras pedir a Marsella que espere, en un fichaje que podría beneficiar al Manchester United?
Gasperini da el paso
Gasperini, técnico de la Roma, quiere fichar a Greenwood y le ha llamado para pedirle que espere mientras el club formaliza su oferta al Marsella.
Insatisfecho con sus delanteros para la 2025-26, el técnico ve en el ex del Manchester United la solución ideal. Su llamada subraya lo clave que es Greenwood para una Roma que quiere pelear la liga.
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Acordadas las condiciones mientras el Roma lidera la carrera
Roma ha superado un gran obstáculo al llegar a un acuerdo sobre las condiciones personales con el delantero, quien desea fichar por el club. El contrato propuesto incluye un salario inicial de 4 millones de euros netos por temporada.
Aunque antes se vinculó al Fenerbaçe con su fichaje, el interés del club turco bajó tras sus recientes elecciones. Eso abrió la puerta a la Roma, y se afirma que Ryan Friedkin habla directamente con los representantes del jugador para definir su papel en la capital italiana.
Se da a conocer la oferta inicial de la Roma
Aunque el jugador quiere fichar, los clubes aún no se ponen de acuerdo en el precio. El Marsella, presionado por el Juego Limpio Financiero, pide unos 55 millones por Greenwood.
La Roma, dispuesta a negociar, prepara una oferta inicial de 40 millones de euros con bonus y baraja una cesión con obligación de compra. Sin embargo, el Marsella necesita liquidez urgente y podría rechazar esa estructura.
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El Manchester United se prepara para recibir una ganancia inesperada
En Old Trafford se sigue de cerca el acuerdo, pues el United incluyó una importante cláusula de participación en la venta al ceder al delantero al Marsella. Un traspaso definitivo este verano le daría al equipo de la Premier League un porcentaje del importe, lo que reforzaría su presupuesto estival.
Además, la Roma podría añadir una cláusula de reventa superior al 10 % para acercar posturas. Mientras los clubes siguen negociando, Greenwood ya habría desalojado su vivienda en Francia ante la posibilidad de mudarse a Italia.