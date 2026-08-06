Tras finalizar el Mundial con Egipto, Momo Salah ha querido tomar en sus manos todas las ofertas llegadas en estos meses, propuestas que quedaron deliberadamente en espera antes del inicio de la competición para poder centrarse solo en su selección. Tras varias valoraciones, el delantero, libre tras desvincularse del Liverpool el pasado junio al finalizar su contrato, ha decidido relanzar su carrera en Turquía. Hubo muchos rumores sobre el Besiktas, pero al final quien cerró el golpe fue el Trabzonspor que, después de fichar a Malinovskyi desde el Genoa y de confirmar al ex del Inter Onana en la portería, también cerró la incorporación de Salah.
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Cuánto gana Salah en el Trabzonspor: el salario y los detalles del contrato
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Salah al Trabzonspor, los detalles del contrato
Gran entusiasmo en Turquía por la llegada de Salah, que el miércoles 5 de agosto aterrizó en el aeropuerto de Estambul recibido entre aplausos y cánticos por cientos de aficionados del Trabzonspor, antes de llegar a Trebisonda para pasar el reconocimiento médico y firmar su contrato. Entre las dos ciudades se reunieron unas 20/25 mil personas: "Es increíble, no recuerdo haber visto nunca nada parecido antes" dijo Salah. Acuerdo de dos años con vencimiento previsto para junio de 2028 y un salario de alrededor de 8,5 millones de euros por temporada -17 millones en dos años- además, según algunas informaciones llegadas desde Turquía, del 20% de los ingresos procedentes del merchandising vinculado a su nombre.
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Cuándo puede debutar Salah en el Trabzonspor
En la nueva temporada, el Trabzonspor, que ha confirmado en el banquillo al técnico turco Fatih Tekke, debería jugar principalmente con un 4-2-3-1, alternándolo con el 4-3-3: si se confirmaran estos sistemas, en ambos casos Salah jugaría en su posición natural de extremo derecho y el debut podría ser el día de Ferragosto, sábado 15, cuando está programada la primera jornada de liga, en la que el Trabzonspor se enfrentará al Kasimpasa a domicilio.
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