¿Cuánto gana Goretzka en el Bayern de Múnich y cuánto pide de salario a los clubes interesados? El Milan y el Inter están al acecho

Al final de la temporada, Leon Goretzka y el Bayern de Múnich se separarán, ya que el contrato del jugador nacido en 1995 expira el próximo mes de junio y el club alemán ya ha anunciado que el jugador se marchará con la carta de libertad. Por lo tanto, habrá que estar atentos al mercado, porque un jugador tan importante con la carta de libertad puede convertirse en una oportunidad de bajo coste para muchos clubes durante el mercado de fichajes de verano. Entre los clubes que han puesto el foco en el centrocampista se encuentran elInter y el Milan, que ya han tenido algunos contactos con su entorno.