Al final de la temporada, Leon Goretzka y el Bayern de Múnich se separarán, ya que el contrato del jugador nacido en 1995 expira el próximo mes de junio y el club alemán ya ha anunciado que el jugador se marchará con la carta de libertad. Por lo tanto, habrá que estar atentos al mercado, porque un jugador tan importante con la carta de libertad puede convertirse en una oportunidad de bajo coste para muchos clubes durante el mercado de fichajes de verano. Entre los clubes que han puesto el foco en el centrocampista se encuentran elInter y el Milan, que ya han tenido algunos contactos con su entorno.
¿Cuánto gana Goretzka en el Bayern de Múnich y cuánto pide de salario a los clubes interesados? El Milan y el Inter están al acecho
LAS CIFRAS DEL CASO GORETZKA
Los dos equipos milaneses lo están pensando y evaluando los próximos pasos. A día de hoy, el obstáculo en una posible negociación podrían ser las demandas económicas de Goretzka y su agente: 7 millones de euros de salario neto, que es más o menos lo que gana actualmente en el Bayern de Múnich, 8/10 millones de bonificaciones en el momento de la firma, más las comisiones para el agente. Una inversión importante, sobre todo para un jugador que se libera a título gratuito, ya que, teniendo en cuenta el coste total de la operación, se rozarían los 20 millones de euros.
El ARSENAL EN POLE POSITION
Más allá de los costes, sin embargo, hay una larga lista de interesados en fichar a Goretzka a coste cero. Muchos clubes europeos están valorando dar un primer paso para ver cómo actuar con el objetivo de adelantarse a la competencia. Según informa el diario Bild, actualmente el Arsenal, que ya había mostrado su interés en enero, es el principal candidato y no tendría grandes problemas presupuestarios para satisfacer las demandas del jugador, que ya ha situado a los Gunners en lo más alto de su lista de preferencias. El Milan y el Inter están a la espera, conscientes de las dificultades, pero Goretzka a coste cero también es muy atractivo para la Serie A.