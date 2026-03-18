A pocos meses del final de la temporada, los clubes están empezando a planificar sus estrategias de mercado. Se están estableciendo los primeros contactos con los jugadores en el punto de mira, con el objetivo de adelantarse a otros clubes para ganarse la competencia. La Juventus, en este sentido, está echando un vistazo en busca de alguna oportunidad de mercado a bajo coste. Entre los perfiles más seguidos se encuentra el de Bernardo Silva; al portugués le expira el contrato con el Manchester City, que ya le ha comunicado que su renovación no entra en los planes futuros del club. Al final de la temporada, por lo tanto, sus caminos se separarán, y los bianconeri están empezando a moverse para ver si y cuándo intentar dar un paso al frente.
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Cuánto gana Bernardo Silva en el Manchester City: salario, fecha de vencimiento del contrato y los contactos con la Juventus
EL FICHAJE DE BERNARDO SILVA Y LOS CONTACTOS CON LA JUVENTUS
En las últimas semanas se han producido los primeros contactos entre la directiva de la Juve y el agente del jugador, Jorge Mendes, con quien los bianconeri mantienen una buena relación y que fue precisamente quien llevó a Cristiano Ronaldo a Turín. En cuanto al salario: el sueldo de Bernardo Silva en el Manchester City es de 10 millones de euros netos, una cifra que la Juventus no podrá garantizarle, pero que difícilmente podría percibir si decidiera quedarse en Europa. Además de los bianconeri, a día de hoy, hay también algunos clubes de la Saudi Pro League y de la MLS interesados en Bernardo Silva, dispuestos a ofrecerle un salario incluso superior al que cobra en Inglaterra.
OTROS JUGADORES CUYO CONTRATO ESTÁ A PUNTO DE VENCER Y A LOS QUE SIGUE LA JUVENTUS
En un mercado en el que podrían surgir oportunidades importantes a coste cero, Bernardo Silva es solo uno de los jugadores que siguen los bianconeri entre aquellos cuyo contrato está a punto de expirar. Además del portugués del City, la Juve ha incluido en la lista al central argentino del Bournemouth Marcos Senesi, con quien ya ha habido algunos contactos, y al austriaco Xaver Schlager, del Leipzig, por quien ya se interesaron en enero, cuando la petición era de 10 millones de euros. En el centro del campo, el nombre a marcar en rojo es el de Franck Kessié, cuyo contrato con el Al-Ahli expira y que es la primera alternativa real a Sandro Tonali, del Newcastle. Entre los jugadores que pueden quedar libres al final de la temporada, también se ha relacionado a los bianconeri con Celik, de la Roma, y Lewandowski, del Barcelona.