El trabajo de Carlo Ancelotti está gustando a la Federación Brasileña, que en las últimas semanas ha querido demostrar su confianza en el entrenador italiano renovándole el contrato como seleccionador de la Seleção. A la espera del anuncio oficial, la noticia la ha dado a conocer el canal brasileño de ESPN, que también ha revelado algunos detalles y entresijos relacionados con el nuevo acuerdo entre Ancelotti y Brasil.
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Cuánto gana Ancelotti tras renovar con Brasil: su salario como seleccionador y los detalles del nuevo contrato
DETALLES Y CIFRAS DEL ACUERDO
Según se ha informado, el sueldo del seleccionador seguirá siendo de 10 millones de euros al año, la misma cifra acordada anteriormente; sin embargo, cambiarán las condiciones del nuevo contrato, que se dividirá en dos partes: el acuerdo inicial tendrá una duración de dos años, al término de los cuales se activará una renovación automática ya acordada en detalle y que tendrá una duración de otros dos años, de modo que coincida con el Mundial de 2030. En cuanto al cuerpo técnico, el salario de los colaboradores de Ancelotti aumentará a petición expresa del entrenador, a quien la federación ha accedido.
BRASIL EN EL MUNDIAL Y EL CASO DE NEYMAR
La selección brasileña de Carlo Ancelotti para el Mundial de 2026 ha quedado encuadrada en el Grupo C junto a Marruecos, Haití y Escocia, y los tres partidos se disputarán en Estados Unidos (el resto del torneo se repartirá entre Canadá y México). Llegó el pasado mes de mayo al banquillo de la Seleçao y, un mes después, logró la clasificación para el torneo gracias a la decisiva victoria por 1-0 sobre Paraguay; en los amistosos previos al Mundial, ganó a Croacia y perdió contra Francia. Queda por ver cómo gestionará la situación de Neymar, cuya ausencia en la convocatoria para los últimos amistosos en su país se ha convertido en todo un caso. Su presencia en el Mundial sigue siendo dudosa.