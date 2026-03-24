¿Cuánto está dispuesto a gastarse el Barcelona en Julián Álvarez? El campeón de La Liga fija un precio máximo para su principal objetivo de fichaje de este verano

El Barcelona ha identificado a Álvarez como el sucesor ideal de Robert Lewandowski, y valora su versatilidad y su instinto goleador. Sin embargo, a pesar de su gran interés, los blaugranas han fijado un límite máximo firme para el traspaso.

Según informaciones del podcast La Posesión, el club ha fijado un precio máximo de 70 millones de euros por el delantero. Mientras que se espera que el Atlético de Madrid se mantenga firme en una cifra superior a los 80 millones de euros, el Barça no está dispuesto a superar su valoración. Existen preocupaciones internas respecto a su estado de forma reciente, ya que sus actuaciones esta temporada no han alcanzado los niveles explosivos vistos durante la campaña anterior o en sus etapas con la selección argentina. Estas dudas han consolidado la decisión de la directiva de mantener la disciplina en su oferta.