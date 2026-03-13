En el Nápoles de Antonio Conte hay un jugador que a menudo ha resuelto los problemas de los azzurri, aportando puntos fundamentales para mantenerse en la lucha por el título. Cuando los partidos no se desbloquean, cuando cuesta superar las defensas rivales, aparece Rasmus Højlund. El delantero danés —que llegó en verano tras la lesión de Lukaku— es el máximo goleador del Nápoles con 13 goles en todas las competiciones, tres más que McTominay, que ocupa el segundo puesto.
¿Cuánto debe pagar el Nápoles por la compra definitiva de Højlund?: las cifras, el acuerdo y las declaraciones de Manna
LAS CIFRAS DEL CASO HOJLUND
Antes de llegar al Nápoles, el Milan también se había interesado por Højlund y le había propuesto una cesión con opción de compra: el Manchester United había aceptado la oferta, pero fue el propio jugador quien descartó la posibilidad de fichar por los rossoneri porque quería jugar la Champions y buscaba la seguridad de un proyecto a largo plazo. Así, cuando se presentó el Nápoles, todas las partes estuvieron de acuerdo en cerrar la operación: los azzurri lo ficharon en calidad de cedido por 6 millones con opción de compra a 44, que puede convertirse en obligatoria en caso de clasificarse para la próxima Liga de Campeones, pero el director deportivo Giovanni Manna ya ha dicho que, incluso en caso de una sonada exclusión del Nápoles de la próxima Liga de Campeones, no hay dudas sobre la compra de Højlund.
LAS PALABRAS DE MANNA SOBRE HOJLUND
En declaraciones a Sky Sport, el director deportivo del Nápoles, Manna, ha dicho lo siguiente: «Rasmus ha sido decisivo incluso cuando ha marcado menos goles y ha trabajado por el equipo. Tenemos una cláusula de compra obligatoria en caso de clasificarnos para la Liga de Campeones, pero creo que, aunque no lo consigamos, su futuro seguirá estando en el Nápoles».