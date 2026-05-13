Según el Dr. Rob Wilson, experto en finanzas deportivas, cualquier acuerdo para sacar a Mbappé del Real Madrid exigiría un compromiso financiero colosal. En declaraciones a GamblingArabia.com, Wilson explicó que, pese a que Mbappé fichó como agente libre, la inversión total de los blancos hace imposible una salida barata.

«Para que el Real Madrid se plantee traspasarlo, la relación entre el club y el jugador tendría que deteriorarse aún más», afirmó. «Mbappé es uno de los activos futbolísticos más valiosos y, por tanto, más caros del mundo. Llegó como agente libre, pero el Real se comprometió a gastar cerca de 300 millones de euros a lo largo de su contrato, incluyendo prima de fichaje, fidelidad y derechos de imagen».







