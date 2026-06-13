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¿Cuánto costará Mateus Fernandes al Manchester United? Se prevé el precio del traspaso tras la postura más flexible del West Ham con el centrocampista valorado en 80 millones de libras
Carrick descarta a Anderson y ficha a la estrella del West Ham
Según Football Insider, Manchester United ha acelerado su estrategia de fichajes y apunta a Fernandes para reforzar el centro del campo. El equipo de Carrick renunció a la puja por Anderson, del Nottingham Forest, al considerar excesivas sus pretensiones económicas.
El cuerpo técnico insiste en un centrocampista de gran talento que acompañe a la futura estrella del Atalanta, Ederson, en un mediocampo renovado. Los responsables del United confían en que la delicada situación contractual del equipo del London Stadium les permita fichar a su principal objetivo por mucho menos de lo presupuestado.
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El West Ham retira sus exigencias económicas
El joven maestro, de 21 años, podría dejar la capital por unos 70 millones de libras, aunque su club le había puesto inicialmente un precio de 84 millones. El descenso de los Hammers ha debilitado su posición negociadora, dejándolos expuestos a los clubes de élite.
Para equilibrar sus cuentas, el club londinense podría vender al exjugador del Southampton apenas un año después de ficharlo, sobre todo porque el futbolista no quiere jugar en la segunda división, lo que acelera las discusiones internas sobre su salida este verano.
La competición de élite da lugar a una acción trepidante
El repentino aumento del interés del United se debe a la avalancha de ofertas de las principales ligas europeas en las últimas semanas. El interés de United se ha disparado tras las consultas formales de Real Madrid, París Saint-Germain y Arsenal. Para evitar perder a uno de sus objetivos clave, el club redobla esfuerzos y busca cerrar el fichaje antes de que escale una subasta.
Según Sky Sports, el club ultima los trámites y prepara su primera oferta formal para el London Stadium. Aunque aún no hay propuesta oficial sobre la mesa del West Ham, todo está listo: el United ya acordó las condiciones personales de Fernandes y no prevé obstáculos contractuales.
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Fernandes tiene el talento necesario para liderar el nuevo centro del campo
La alta inversión se justifica por sus excelentes estadísticas y su perfecta adaptación al fútbol inglés. Desde su traslado al otro lado del país, el valor del internacional portugués ha subido gracias a su resistencia a la presión y su disciplina táctica.
La temporada pasada jugó 39 partidos con los Hammers, marcó cinco goles y dio cuatro asistencias.