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¿Cuánto costará Jack Grealish? Se habla de una cifra de 50 millones de libras por su traspaso, ya que el Everton, el Wrexham y varios equipos de la MLS se han interesado por el extremo del Manchester City
Una lesión y una operación pusieron fin a la temporada 2025-26 de Grealish
Tras ver cómo el excentrocampista del Aston Villa ha tenido un comienzo prometedor en el Hill Dickinson Stadium, se espera que el Everton negocie un contrato a tiempo completo con Grealish una vez que concluya la temporada 2025-26.
Sufrió una fractura por estrés en el pie izquierdo durante la victoria por 1-0 sobre su antiguo equipo, el Villa, el 18 de enero. Posteriormente se sometió a una intervención quirúrgica, lo que supuso un desafortunado final prematuro de su temporada.
Para entonces, había registrado dos goles y seis asistencias con los Toffees —además de haber sido elegido Jugador del Mes de la Premier League en agosto—, pero sus sueños de ayudar al Everton en su lucha por los puestos europeos y de formar parte de la selección inglesa para el Mundial se vieron truncados.
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¿Intentará el Everton convertir la cesión de Grealish en una transferencia definitiva?
Su experiencia y talento —como ganador de la Premier League y la Liga de Campeones— serían sin duda de gran interés para David Moyes de cara al futuro. Sin embargo, aún está por ver si Grealish comenzará la temporada 2026-27 en un entorno familiar o en uno completamente nuevo.
Al ser preguntado sobre si espera que los Toffees lleguen a un acuerdo, Dunne —en una entrevista exclusiva con GOAL en la que el irlandés habló en colaboración con Betinia— dijo: «Creo que, en el caso de Grealish, ha demostrado lo suficiente en la primera parte de la temporada que sería un jugador valioso para el Everton. No sé si podrán gastarse 50 millones en él; quizá intenten renegociar un poco, pero el Everton tiene que tener el deseo de fichar a un jugador de su calidad a tiempo completo, de contar con él durante toda la temporada.
«Lo están haciendo muy bien; esperemos que consigan una plaza europea este año, lo que aumentaría el atractivo no solo de la llegada de Grealish, sino también de otros dos o tres jugadores de primer nivel. Creo que el Everton cuenta con el entrenador adecuado. No necesitan fichar a diez jugadores, sino empezar a incorporar dos o tres piezas de calidad, y sin duda Jack Grealish es una de ellas».
¿Cuánto costará el traspaso de Grealish en el mercado de verano?
Si bien la lesión de Grealish se tendrá en cuenta en cualquier negociación de traspaso, también lo hará el hecho de que cumplirá 31 años en septiembre. Teniendo esto en cuenta, un precio de venta de 50 millones de libras podría considerarse un poco ambicioso.
Al ser presionado sobre los esfuerzos de los clubes que entren en negociaciones para rebajar esa cifra, Dunne añadió: «Supongo que se cierra el préstamo partiendo de la base de que son 50 millones y sí, lo haremos, pero cuando llegue el momento del contrato y se renegocie el precio del traspaso, creo que podría ser un poco menos.
«Tiene más de 30 años, ha sufrido una lesión esta temporada y no está en la convocatoria de Inglaterra en este momento, así que hay muchas razones por las que el Everton podría intentar rebajarla. Saben que, aunque la rebajen, seguirán consiguiendo a un jugador que vale 50 millones, un jugador de gran calidad, pero siempre les encantará intentar ficharlo un poco más barato.
«Creo que son tiempos emocionantes para el Everton porque tienen el potencial de afianzarse por fin con el nuevo estadio, de convertirse en un equipo que luche regularmente por los seis o siete primeros puestos».
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Arabia Saudí, EE. UU., Gales: ¿Dónde acabará Grealish?
Es posible que Grealish quiera formar parte de ese proyecto, tras haber disfrutado de su breve etapa con los Toffees. Sin embargo, se espera que se le presenten otras opciones al temperamental jugador oriundo de West Midlands. Se cree que ha despertado el interés de la Liga Profesional Saudí.
También se ha hablado de que equipos de la MLS podrían hacer una oferta, ya que otro nombre muy conocido se trasladaría a Estados Unidos junto a Lionel Messi y Son Heung-min, mientras que al Wrexham —con los copropietarios de Hollywood Ryan Reynolds y Rob Mac al mando— se le ha instado a intentar fichar a Grealish si logran ascender a la Premier League gracias a un cuarto ascenso consecutivo que batiría el récord.