¿Cuánto costará Cole Palmer? Al Manchester United le han comunicado la «cuota de partida» en caso de que se inicien las negociaciones con el Chelsea

Aunque Enzo Fernández parece el candidato más claro para marcharse, su alto valor contable amortizado complica cualquier operación. El centrocampista argentino requeriría una oferta de al menos 100 millones de libras (134 millones de dólares) para que la venta resultara rentable. Por eso, la directiva podría valorar a otros jugadores. Marc Cucurella figura en libros por unos 20 millones de libras (27 millones de dólares), así que una oferta de 45 millones de libras (61 millones de dólares) del Atlético de Madrid representaría una buena ganancia. João Pedro figura en libros por 52,5 millones de libras (71 millones de dólares), por lo que una oferta de nueve dígitos del Barcelona podría seducir a la directiva, dejando solo a Moisés Caicedo como activo intocable.