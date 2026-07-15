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Thomas Hindle

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¿Cuándo volverá Lionel Messi al Inter de Miami? ¿Podrá Robert Lewandowski dar un giro al Chicago Fire? Cinco preguntas ahora que la MLS vuelve tras el parón por el Mundial

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Inter Miami CF
Chicago Fire FC
L. Messi
R. Lewandowski

La MLS vuelve tras el parón del Mundial: Lionel Messi con futuro incierto, llegan Robert Lewandowski y Antoine Griezmann, y Nashville SC marca el ritmo.

Te echamos de menos, MLS. La liga hizo un paréntesis por el Mundial. Aunque la máxima categoría del fútbol estadounidense ya está consolidada, el Mundial sigue siendo el rey.

Pero el torneo llega a su fin: ya hay semifinales y la final se acerca, así que volvemos a la MLS. Antes del parón, la temporada brillaba. En el Oeste, San José Earthquakes y Vancouver Whitecaps lideraban; en el Este, Nashville e Inter de Miami entusiasmaban.

Además, llegan dos megaestrellas: Antoine Griezmann y Robert Lewandowski, y podrían sumarse más. Todo indica que los últimos meses de la temporada serán apasionantes.


GOAL analiza las cinco grandes incógnitas ahora que la MLS vuelve a la acción...

  • Lionel Messi Inter Miami 2026 MLSGetty

    ¿Cuándo volverá a jugar Lionel Messi?

    Lionel Messi batió casi todos los récords de la MLS la temporada pasada y sigue imparable en 2026: 12 goles y 8 asistencias en 14 partidos con los Herons. También domina el Mundial con 8 goles y 4 asistencias.

    La pregunta ahora es cuándo lo verá de nuevo Miami. La victoria de Argentina en semifinales contra Inglaterra significa que Messi jugará otra final del Mundial, lo que alarga aún más un verano ya exigente. Los clubes suelen dar a los jugadores varias semanas, a veces un mes, para recuperarse tras un torneo así, sobre todo a los veteranos con tanta carga de trabajo.

    Eso podría dejar a Miami sin su jugador más importante durante parte de la recta final de la MLS. La temporada ha sido irregular: Javier Mascherano renunció tras dos meses y Guillermo Hoyos lo reemplazó. Hoyos está vinculado a Messi, pero es un técnico poco conocido. Pese a todo, Miami es segundo en la Conferencia Este y sigue en la lucha.

    Todo gira en torno a Messi: el club debe aguardar su regreso sin apresurarlo. Si vuelve en plena forma, los Herons aspirarán a la MLS Cup; de lo contrario, la temporada podría complicarse.

    • Anuncios
  • Orlando City SC v Tampa Bay RowdiesGetty Images Sport

    ¿Cómo se adaptará Antoine Griezmann?

    Antoine Griezmann llevaba años queriendo jugar en la MLS. No es habitual que los futbolistas sean tan sinceros sobre sus ambiciones profesionales de futuro, pero el cariño de Griezmann por Estados Unidos es bien conocido, y al fichar por el Orlando City ha cumplido su deseo. Marcó en su primer partido amistoso con el club y, por lo que parece, se lo está pasando en grande hasta ahora.



    Sin embargo, los amistosos no son la competición oficial, y el Orlando City vive una temporada históricamente mala. Con el fichaje de Daryl Dike confirmado, parece que el viento cambia en Florida. La pregunta es: ¿podrá Griezmann empezar con buen pie?

  • 로베르트 레반도프스키 (Robert Lewandowski)Getty Images

    ¿Podrá Robert Lewandowski marcar muchos goles?

    El Chicago Fire cortejó a Robert Lewandowski durante meses. Cuando el Barcelona confirmó que no renovaría al veterano delantero, el Fire se lanzó a convencer al gigante polaco de que su próximo destino debía ser la MLS y Chicago.

    Con 119 goles en 191 partidos con el Barcelona —42 en 52 encuentros en la 2024-25 y 18 en su último curso—, el polaco se marcha como el tercer máximo anotador de la Liga de Campeones (109 tantos) y supera los 700 goles entre club y selección. Siguió marcando al más alto nivel hasta el último momento.

    Ahora llega lo complicado: lleva dos meses sin jugar un partido oficial y, pese a su gran nivel técnico, no hay garantía de que se adapte de inmediato a una liga exigente y a veces caótica, donde los viajes son duros y, a sus 37 años, quizá necesite tiempo para recuperar la puntería.

    Aun así, el fichaje ya rinde frutos fuera del campo. Chicago tiene una de las mayores comunidades polacas del mundo y la llegada del mejor jugador de su historia llenará las gradas del Soldier Field, algo vital para un club que busca consolidarse como atractivo deportivo.

    El equipo ya tenía un ataque sólido; ahora se trata de que Lewandowski se adapte rápido, lo potencie y convierta al Fire en candidato al título.

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  • USA v Belgium: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    ¿Qué estrellas de la selección masculina de fútbol de Estados Unidos —si es que hay alguna— darán el salto?

    La MLS y sus aficionados llevan años esperando que el Mundial 2026 marque el regreso de las estrellas de la USMNT. Por ahora, esa oleada de fichajes no se ha concretado.

    Se informa que el NYCFC sigue de cerca a Christian Pulisic, quien entra en el último año garantizado de su contrato con el Milan. Sin embargo, el club italiano tiene una opción para extenderlo hasta 2028 y, al parecer, ha dejado claro que no está en venta. Con 27 años y una sólida carrera europea por delante, no hay motivo deportivo evidente para que Pulisic cruce el Atlántico ahora.

    Weston McKennie, por su parte, se ha descartado al firmar con la Juventus hasta 2030. Tampoco ha caído ninguna otra ficha importante del dominó. A pesar de todo lo que se ha hablado de que el Mundial supone un punto de retorno natural para esta generación, la mayoría de los jugadores consolidados de la selección estadounidense que militan en Europa parecen sentirse cómodos quedándose exactamente donde están.

    Aun así, ha habido algo de movimiento en los puestos más bajos de la plantilla. Según se informa, el Orlando City está ultimando el regreso de Dike, un delantero suplente de la selección estadounidense que se convirtió en una estrella de la MLS antes de fichar por el West Brom en 2022. Las lesiones mermaron sus cuatro años y medio en Inglaterra, así que regresar a un entorno familiar podría relanzar su carrera. No es el fichaje estrella que la MLS soñaba tras el Mundial, pero resulta sensato para ambas partes.

    Aún hay margen para que eso cambie: la ventana secundaria de fichajes de la MLS abrió esta semana y cerrará el 2 de septiembre, coincidiendo con la aceleración del mercado europeo. Se negociarán más traspasos y quizá alguna gran figura llegue, pero por ahora el gran regreso de la selección estadounidense sigue siendo más hipótesis que realidad.

  • Sam SurridgeGetty

    ¿El Nashville SC es un equipo de verdad?

    Nadie pudo con el Nashville al inicio de la temporada. El equipo de B.J. Callaghan dominó la liga en los primeros 14 partidos, con una sola derrota y 11 goles encajados. La llegada de Cristian Espinoza a la banda derecha ya parece uno de los fichajes estrella del mercado de invierno, mientras que Sam Surridge y Hany Mukhtar han recuperado su mejor forma.

    Pese a liderar la MLS tras el parón del Mundial, el Nashville no cierra el proyecto. Negocia los fichajes del extremo tunecino Elias Saad, del Augsburgo, y del centrocampista senegalés de 21 años Famara Camara.

    Ninguno de estos fichajes transforma el equipo, pero eso no es lo importante. El Nashville ya tiene las estrellas y la estructura para ganar; lo que necesita es más profundidad, algo de imprevisibilidad y piernas frescas para aguantar una segunda mitad de temporada exigente.

    Para un equipo ya consolidado como referente de la liga, así debe ser un buen mercado de fichajes: corregir los pocos puntos débiles y hacer aún más difícil de alcanzar un plantel ya excelente.

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