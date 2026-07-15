¿Cuándo volverá Lionel Messi al Inter de Miami? ¿Podrá Robert Lewandowski dar un giro al Chicago Fire? Cinco preguntas ahora que la MLS vuelve tras el parón por el Mundial

La MLS y sus aficionados llevan años esperando que el Mundial 2026 marque el regreso de las estrellas de la USMNT. Por ahora, esa oleada de fichajes no se ha concretado.

Se informa que el NYCFC sigue de cerca a Christian Pulisic, quien entra en el último año garantizado de su contrato con el Milan. Sin embargo, el club italiano tiene una opción para extenderlo hasta 2028 y, al parecer, ha dejado claro que no está en venta. Con 27 años y una sólida carrera europea por delante, no hay motivo deportivo evidente para que Pulisic cruce el Atlántico ahora.

Weston McKennie, por su parte, se ha descartado al firmar con la Juventus hasta 2030. Tampoco ha caído ninguna otra ficha importante del dominó. A pesar de todo lo que se ha hablado de que el Mundial supone un punto de retorno natural para esta generación, la mayoría de los jugadores consolidados de la selección estadounidense que militan en Europa parecen sentirse cómodos quedándose exactamente donde están.

Aun así, ha habido algo de movimiento en los puestos más bajos de la plantilla. Según se informa, el Orlando City está ultimando el regreso de Dike, un delantero suplente de la selección estadounidense que se convirtió en una estrella de la MLS antes de fichar por el West Brom en 2022. Las lesiones mermaron sus cuatro años y medio en Inglaterra, así que regresar a un entorno familiar podría relanzar su carrera. No es el fichaje estrella que la MLS soñaba tras el Mundial, pero resulta sensato para ambas partes.

Aún hay margen para que eso cambie: la ventana secundaria de fichajes de la MLS abrió esta semana y cerrará el 2 de septiembre, coincidiendo con la aceleración del mercado europeo. Se negociarán más traspasos y quizá alguna gran figura llegue, pero por ahora el gran regreso de la selección estadounidense sigue siendo más hipótesis que realidad.