«¿Cuándo volverá ese Magia Musiala?» Vincent Kompany aún espera respuesta en el FC Bayern

En la Bundesliga empezó a marcar como suplente de Gnabry, quien solo descansaba; en los cuartos de final de la Liga de Campeones contra el Real Madrid aportó un impulso decisivo desde el banquillo y, tras la lesión de Gnabry, volvió a ser titular de repente. Seis puntos en siete partidos. Musiala parecía decidido y en forma, con pases cada vez más geniales y regates más ingeniosos.

«Es una coincidencia que ahora se haya producido esta lesión de Serge y que Jamal ya no esté tan lejos», dijo entonces el entrenador Vincent Kompany. «Físicamente está muy cerca de su mejor nivel. Correr, presionar, ganar duelos: ahora puede hacerlo. Solo queda una pregunta: ¿cuándo volverá ese «Magic Musiala»? Cuando recupere esa libertad, tendremos una versión mejorada. Y, como entrenador, lo espero con ilusión».

En semifinales de la Champions, el destino le puso al Bayern frente al PSG, el mismo equipo ante el que Musiala se había fracturado el peroné meses antes en el Mundial de Clubes. Contra el conjunto parisino recuperó la titularidad y resultó decisivo. El momento ideal para el regreso del «Magic Musiala». Todo apuntaba a una de esas historias que solo el fútbol sabe escribir.