AFP
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¿Cuándo se inaugurará el nuevo estadio del Manchester United? Ya hay una fecha «realista» para el recinto de 100 000 asientos, que los «Diablos Rojos» construyen con un presupuesto de 2 mil millones de libras
Gran avance en la adquisición de terrenos
El United está más cerca de su nuevo estadio tras comprar un terreno de 25 acres a Indurent, a solo 350 metros de Old Trafford. Con esta adquisición, el club ya controla la mayoría del terreno necesario para iniciar la obra.
Anteriormente, las conversaciones con Freightliner para reubicar la estación de clasificación ferroviaria se estancaron por una valoración de 350 millones de libras, pero el acuerdo con Indurent les da el espacio necesario para avanzar. El club confía en resolver sin más complicaciones los pocos terrenos que faltan mientras avanza a la siguiente fase de planificación.
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Un calendario realista para el recinto con capacidad para 100 000 espectadores
Los aficionados del United ansían el inicio de las obras, pero el club ha ajustado sus expectativas sobre la finalización del proyecto. La fecha inicial de 2030 ya se considera poco realista. Ahora se estima que la construcción durará unos cinco años desde el comienzo oficial en el terreno.
La inauguración del proyecto, valorado en 2.000 millones de libras, se prevé ahora antes de 2035. Este calendario respalda la aspiración del club de ser una sede de primer nivel mundial y su candidatura para la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2035. El nuevo estadio se perfila como una pieza clave del deporte británico y ofrecerá una alternativa moderna a Wembley para los grandes eventos internacionales.
Se reanuda el trabajo de diseño con Foster + Partners
Tras garantizar los terrenos clave, se ha reanudado el diseño del estadio. El proyecto se había pausado mientras el club definía aspectos medioambientales y logísticos del emplazamiento. El estudio Foster + Partners lidera el diseño, con el encargo de crear un recinto que honre la historia del club y ofrezca las mejores instalaciones modernas.
El proyecto contempla 100 000 asientos, lo que lo convertiría en el estadio de club más grande del Reino Unido. Esta ampliación busca satisfacer la alta demanda global de entradas y aumentar los ingresos en días de partido, fortaleciendo la competencia del club en el fútbol europeo.
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Comunicado oficial del equipo de desarrollo
Tras adquirir el terreno, los responsables del United mostraron su satisfacción. Collette Roche, directora ejecutiva del proyecto del nuevo estadio, destacó la importancia de este hito para el futuro del club y la regeneración de Mánchester.
Roche declaró: «La noticia de hoy pone de relieve los avances que estamos logrando para conseguir un nuevo estadio de categoría mundial para el Manchester United y supone un hito significativo a medida que avanzamos hacia la siguiente fase del proyecto».