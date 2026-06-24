¿Cuándo se inaugurará el nuevo estadio del Manchester United? Ya hay una fecha «realista» para el recinto de 100 000 asientos, que los «Diablos Rojos» construyen con un presupuesto de 2 mil millones de libras

El United está más cerca de su nuevo estadio tras comprar un terreno de 25 acres a Indurent, a solo 350 metros de Old Trafford. Con esta adquisición, el club ya controla la mayoría del terreno necesario para iniciar la obra.

Anteriormente, las conversaciones con Freightliner para reubicar la estación de clasificación ferroviaria se estancaron por una valoración de 350 millones de libras, pero el acuerdo con Indurent les da el espacio necesario para avanzar. El club confía en resolver sin más complicaciones los pocos terrenos que faltan mientras avanza a la siguiente fase de planificación.