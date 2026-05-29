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¿Cuándo se darán a conocer las convocatorias definitivas para el Mundial de 2026? Explicación de las normas, fechas y límites clave de la FIFA
La FIFA confirma los plazos para presentar las convocatorias y las normas sobre plantillas.
Las selecciones que participarán en la Copa Mundial de la FIFA 2026 deben presentar sus plantillas definitivas de 26 jugadores antes del lunes 1 de junio. Aunque algunas federaciones pueden anunciar sus convocatorias antes, ese es el plazo oficial ante el organismo rector del fútbol mundial.
LaFIFA publicará las listas definitivas de los 48 equipos el martes 2 de junio; hasta entonces, los anuncios de las federaciones estarán sujetos a verificación. Cada selección puede convocar entre 23 y 26 jugadores, con al menos tres porteros, manteniendo el formato ampliado del ciclo anterior.
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Cómo funcionará el sistema de plantillas de la FIFA
Sin embargo, todas las selecciones ya han presentado una lista preliminar, como exigen las normas de la FIFA, antes de confirmar las convocatorias definitivas. Esa lista debe incluir entre 35 y 55 jugadores, con al menos cuatro porteros.
Solo los futbolistas de esa lista pueden incorporarse después a la convocatoria definitiva como reemplazos por lesión. Tras la fecha límite, solo se admiten cambios por lesión grave o enfermedad, y hasta 24 horas antes del primer partido de cada selección. Después, los jugadores de campo no pueden ser sustituidos, según el reglamento de la FIFA.
Por qué importa ampliar las plantillas
La decisión de mantener plantillas de 26 jugadores refleja el mayor desgaste físico del torneo ampliado. Con más partidos y selecciones, los técnicos priorizarán la profundidad y versatilidad en sus listas.
Se espera que la mayoría de las selecciones potentes aprovechen las 26 plazas, no la plantilla mínima de 23. Además, la FIFA mantiene normas especiales para los porteros: pueden ser reemplazados en cualquier momento por lesión grave o enfermedad, lo que garantiza que los equipos no se queden sin un guardameta reconocido.
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Últimos preparativos antes de que comience el torneo
Ahora todos los ojos están puestos en los anuncios oficiales de las plantillas de las naciones participantes, antes de que la FIFA confirme las listas definitivas el 2 de junio. Los seleccionadores deben equilibrar forma, físico y profundidad de plantilla de cara al torneo.
Una vez aprobadas, apenas podrán hacerse cambios, así que las listas provisionales cobran especial importancia y presionan a los jugadores a mantenerse en forma antes del inicio.