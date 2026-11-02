Cuándo se convertirá Hayden Hackney, mejor jugador de la temporada de la Championship, en un «habitual» del Everton: un exdelantero del club analiza su fichaje por 24 millones de libras
Hackney se quedó sin ascender con el Middlesbrough
Hackney, natural del noreste de Inglaterra, llevaba varios meses despertando el interés de distintos clubes antes de completar su millonario traspaso a Merseyside. Brilló en la segunda categoría del fútbol inglés y esperaba ascender a la Premier League con el club de su infancia.
Una lesión inoportuna le impidió tener el impacto deseado en la lucha del Middlesbrough por el ascenso en la temporada 2025-26. Jugó 20 minutos tras salir desde el banquillo y acabó entre lágrimas después de la dolorosa derrota ante el Hull City en la final del play-off disputada en el estadio de Wembley.
Tras quedarse el Middlesbrough sin el ascenso de la forma más dolorosa, estaba claro que Hackney abandonaría el Riverside Stadium en el último mercado de fichajes. Varios clubes lo tenían en sus respectivas listas de posibles fichajes, pero el Everton acabó imponiéndose en la pugna por su codiciado fichaje.
El talentoso creador de juego se ha incorporado de forma gradual a la Premier League, donde su única titularidad llegó ante el Crystal Palace el 22 de agosto. Desde entonces ha disputado seis partidos saliendo desde el banquillo. Eso sí, estrenó su cuenta goleadora con el Everton en la victoria por 3-1 ante el Newcastle en la Carabao Cup, con la que el equipo de David Moyes se aseguró una plaza en los cuartos de final de la competición.
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Un talentoso mediapunta apunta a ganarse un puesto habitual en el Everton
Ante la pregunta de si el papel secundario de Hackney le había sorprendido, dado lo rápido que había crecido su prestigio en el Middlesbrough, Beckford, que habló en colaboración con FreeBets, donde se encuentran las mejores casas de apuestas del Reino Unido, declaró a GOAL: «Sí y no. Sí, por lo que consiguió la temporada pasada. Su trayectoria es fenomenal. Tiene muchísimo talento y un gran futuro por delante, siempre que se mantenga en forma, siga aprendiendo y continúe creciendo.
»Pero, por otra parte, no me sorprende tanto, porque el salto de la League One al Championship y de ahí a la Premier League es enorme. También en un club como el Everton, que tiene una identidad muy concreta, primero tienes que conocerla y entenderla antes de que puedan lanzarte a jugar sin más.
»He trabajado antes con el entrenador, David Moyes, y quiere asegurarse de que primero entiendes el plan. Tanto si vas a jugar un partido como cinco o todos, quiere que entiendas que, ante todo, tienes que esforzarte más que nadie. Haces lo que te decimos, mantienes la disciplina y entonces tienes libertad para hacer lo que quieras.
»No me sorprendería que, después de 10, 12 o 15 partidos, empezáramos a verle mucho más y que entonces comenzara a jugar con más regularidad. Pero primero hay que entender las funciones y las expectativas».
A Dibling le ha costado dejar huella tras su traspaso millonario
El Everton incorporó a otro jugador creativo con un enorme potencial cuando fichó a Tyler Dibling del Southampton por 42 millones de libras (56 millones de dólares) en 2025. Todavía espera marcar su primer gol con el Everton y disputó solo 17 partidos en su primera temporada en el club.
Con 20 años, el hábil extremo aún tiene tiempo a su favor, y cada vez hay más dudas sobre el futuro de Jack Grealish en el equipo, pero su progresión se ha visto algo frenada.
Preguntado por esa situación, mientras Hackney intenta evitar que le ocurra algo parecido, Beckford añadió: «A veces le ha resultado difícil. Representar al Everton conlleva expectativas y presión. Es un club enorme, al que han representado grandes jugadores antes que nosotros.
»Decir que se ha frenado su desarrollo es algo con lo que me cuesta estar de acuerdo. No es que necesariamente discrepe. Creo que está aprendiendo sobre la marcha y, a veces, mientras aprendes, tienes que dar un paso atrás para comprenderlo todo bien. De ahí viene el progreso. Creo que esa es la fase en la que se encuentra ahora mismo».
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Calendario del Everton 2026-27: La visita al Newcastle es el próximo partido
Dibling también fue titular en la victoria del Everton sobre el Newcastle en la copa y espera volver a tener protagonismo, mientras Hackney también busca más minutos, cuando el equipo de Moyes se enfrente de nuevo al mismo rival el lunes en St James' Park, en la Premier League.
El Everton llega a ese partido en la 14.ª posición de la tabla tras sumar solo un punto en sus últimos tres encuentros de Premier League, pero podría subir hasta la séptima plaza con una victoria en una competición muy igualada, en la que los equipos siguen muy juntos en la clasificación.
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