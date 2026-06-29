¿Cuándo se cierra el mercado de fichajes en Inglaterra, España, Francia, Alemania y Arabia Saudí?

A continuación, las fechas y horarios de inicio y cierre del mercado de fichajes de verano en las principales ligas europeas y en Arabia Saudí, que en los últimos años se ha convertido en un factor importante para varios clubes europeos:





Del lunes 29 de junio al martes 1 de septiembre de 2026, a las 20:00 h – Serie A (Italia)

Del miércoles 1 de julio al martes 1 de septiembre de 2026, a las 20:00 h – Bundesliga (Alemania)

Del miércoles 1 de julio al martes 1 de septiembre de 2026, a las 20:00 horas – Ligue 1 (Francia)

Del 1 de julio al 1 de septiembre de 2026, hasta las 23:59 h – La Liga (España)

Del lunes 15 de junio al martes 1 de septiembre de 2026, a las 23:59 – Premier League (Inglaterra)

Del 22 de julio al 12 de octubre de 2026 – Saudi Pro League (Arabia Saudí)