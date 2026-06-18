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Portugal v Congo DR: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Khaled Mahmoud

Traducido por

«Cuando se buscan goles, se necesita a Cristiano»: Roberto Martínez defiende la decisión de mantener a Ronaldo en el campo durante el empate de Portugal ante la República Democrática del Congo en el Mundial, a pesar de que CR7 solo tuvo 25 toques de balón

C. Ronaldo
Portugal
R. Martinez
Portugal vs RD Congo
RD Congo
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El seleccionador de Portugal, Roberto Martínez, mantiene su apoyo a Cristiano Ronaldo pese a su flojo debut en la fase de clasificación para el Mundial 2026. La Selección lusa empató 1-1 con la República Democrática del Congo en Houston, y aunque el capitán jugó los 90 minutos, su bajo impacto ha provocado dudas sobre su continuidad en el once.

  • Ronaldo bate un récord, pero no consigue marcar

    A sus 41 años y 132 días, Ronaldo se convirtió en el jugador de campo más veterano en un Mundial, pero su impacto fue nulo. El astro del Al-Nassr apenas intervino ante la República Democrática del Congo, mientras que Messi firmaba un hat-trick frente a Argelia el día anterior.

    Opta señala que apenas realizó 25 toques en los 90 minutos, su peor marca en un gran torneo. Además, el 0-0 en Houston extiende a 10 partidos su racha sin marcar, con 33 disparos y 11 tiros a puerta.

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  • FBL-WC-2026-MATCH23-POR-CODAFP

    Martínez explica la decisión de mantener a CR7 en el equipo

    Aunque Portugal no marcó el gol de la victoria ante la selección africana, Martínez no sustituyó a su capitán. El exentrenador del Everton y de Bélgica afirmó que la presencia de Ronaldo ofrece una ventaja táctica que sus compañeros deben aprovechar.

    «No tiene sentido sacar al mejor goleador del fútbol mundial en un partido en el que necesitas goles», declaró Martínez a los periodistas tras el encuentro. «Para nosotros, en momentos como este, la experiencia de Cristiano en el área es importante. La forma en que atrae a los defensas es importante, la forma en que podemos aprovechar el espacio es importante. Cada jugador tiene una responsabilidad o una cualidad en el campo. Y está claro que, cuando buscas goles, necesitas contar con Cristiano».

  • Una actuación descoordinada en la que Portugal careció de puntería

    La Seleção dominó la posesión con un 75,4 %, pero terminó el partido con menos tiros a puerta que la República Democrática del Congo. Fue una anomalía histórica: desde 1966 ningún equipo había tenido tanta posesión en un Mundial y, al mismo tiempo, recibido más remates que su rival. João Neves adelantó a los favoritos en los primeros minutos, pero no aprovecharon el impulso y acabaron permitiendo que Yoane Wissa marcara de cabeza el histórico gol del empate.

    Martínez fue claro: «La culpa no es solo del delantero, sino del apoyo que recibe de centrocampistas y extremos. Cada jugador aporta algo sobre el campo».

  • RonaldoGetty Images

    Aumenta la presión de cara al partido contra Uzbekistán

    Con un xG de 0,64 frente al 0,82 de la República Democrática del Congo, Portugal tuvo suerte de salir de Houston con un punto. El empate reaviva el debate: ¿sigue Ronaldo, a sus 41 años, siendo el líder ideal de una delantera llena de jóvenes talentos? A medida que avance el torneo, crecerá la presión sobre Martínez por su confianza en el veterano capitán, especialmente ante rivales del Grupo K como Uzbekistán y Colombia.

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