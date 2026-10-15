Bellingham ya es una superestrella mundial y dio sus primeros pasos por ese camino cuando irrumpió en el primer equipo del Birmingham City con 16 años. El Birmingham City retiró su dorsal 22 al autorizar su traspaso al Borussia Dortmund en 2020.

Durante tres temporadas en Alemania, su cotización siguió subiendo de forma espectacular, lo que llevó al Real Madrid a pagar una cifra de nueve dígitos por su traspaso en el verano de 2023. Disfrutó de los títulos de Liga y Champions League en su primera temporada como «galáctico» en el Santiago Bernabéu.

Fue entonces cuando se empezó a hablar del Balón de Oro, ya que se consideraba que Bellingham, por su energía inagotable y su olfato goleador, reunía todos los atributos necesarios para ser reconocido como el mejor jugador del planeta.