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Yosua Arya

Traducido por

«¡Cuando Leo se pone en marcha, todos se ponen en marcha!» La comprometida actuación de Lionel Messi en el Mundial contra Austria encantó a Lionel Scaloni

L. Messi
Argentina
L. Scaloni
Argentina vs Austria
Austria
World Cup

Los dos goles de Lionel Messi guiaron a Argentina a la victoria sobre Austria en el Grupo J. Lionel Scaloni destacó también el trabajo de su capitán sin balón. El técnico de la Albiceleste elogió su compromiso e influencia, pero advirtió que defender el título mundial seguirá siendo difícil pese al buen inicio.

  • Argentina se impone a Austria con Messi a la cabeza

    Argentina venció 2-0 a Austria en el Grupo J gracias a dos goles de Messi en el Dallas Stadium. Aunque esos tantos fueron decisivos, lo que más impresionó a Scaloni fue otro aspecto del partido del veterano delantero.

    El técnico destacó el esfuerzo defensivo de Messi en la jugada previa al primer tanto, señalando que su compromiso sigue marcando la pauta. El equipo de Ralf Rangnick intentó presionar con un juego físico, pero los de Scaloni respondieron y mantuvieron su racha en el torneo.

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    Scaloni elogia el ejemplo de Messi

    Tras el partido, Scaloni destacó la influencia de Messi en todo el equipo y el optimismo de cara a la defensa del título.

    «Cuando Leo se pone en marcha, todos se ponen en marcha; eso dice mucho del equipo», explicó Scaloni, según TyC Sports. «Incluso en apuros, él trabajó, recuperó el balón, marcó y se entregó al máximo. Es impresionante. No sé qué más decir.

    La gente se emociona al ver al equipo, cómo compite y se divierte. Hay muchos equipos que pueden ser campeones y van a competir. Los grandes ganarán, nosotros estaremos en la lucha, pero será duro para todos».

  • Argentina demuestra su resiliencia a medida que aumentan las expectativas

    Aunque Argentina ganó, Scaloni admitió que el partido no fue perfecto. Comparó el duelo con Austria al que jugaron contra Argelia y reconoció que aún hay cosas por mejorar.

    «Fue similar al partido contra Argelia: un rival con jugadores de gran nivel, en buena forma física y que nos complicó. Hay cosas que corregir, pero ganar lo hace todo más fácil. Cuando el rival intentó ponernos las cosas difíciles, no estoy tan seguro de que esa superioridad se tradujera en tiros a puerta», afirmó Scaloni.

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    Afrontando el último reto de la fase de grupos

    Aunque la Albiceleste ya está en dieciseisavos, Messi y sus compañeros se centrarán en el último partido del Grupo J contra Jordania, el domingo en el Dallas Stadium. Scaloni puede rotar y dar la titularidad a Giuliano Simeone, Nico Paz y Valentín Barco.

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