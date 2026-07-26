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¿Cuándo hará el Arsenal su última apuesta por Bruno Guimaraes, el «centrocampista perfecto»? Novedades sobre los planes de fichajes de los Gunners
El Arsenal se prepara para intensificar su interés en fichar a Guimaraes.
El Arsenal intensificará su interés por el capitán del Newcastle, Guimaraes. Según Fabrizio Romano, las negociaciones entre ambos clubes arrancarán la próxima semana.
El internacional brasileño es una de las prioridades de Arteta para este verano y, según algunos informes, el Arsenal prepara una oferta de 70 millones de libras para poner a prueba la firmeza del Newcastle y cerrar el fichaje del jugador de 28 años. Romano añade que Arsenal y Guimaraes ya han acordado las condiciones personales, por lo que ahora la clave está en alcanzar un acuerdo con el club inglés.
- AFP
Se da a conocer el plan de fichajes de los Gunners
En su canal de YouTube, Romano explicó que el Arsenal quiere fichar a Bruno Guimaraes y que Mikel Arteta lo considera prioritario. «El Arsenal quiere a Bruno. Mikel Arteta lo ve como una prioridad absoluta. Se espera que el Arsenal retome las negociaciones directas con el Newcastle la semana que viene», afirmó. «Arteta presiona para ficharlo porque lo ve como el centrocampista ideal para el proyecto del Arsenal».
Sobre la postura del jugador, añadió: «Ya hay acuerdo personal con el Arsenal; todo depende de que los clubes se pongan de acuerdo».
Concluyó: «El Arsenal no se da por vencido y está dispuesto a ir a por Bruno con todas sus fuerzas; será un momento crucial para la negociación».
Aparecen rumores sobre el superestrella del Real Madrid, Vinicius Junior
Aunque el fichaje de Guimaraes sigue siendo la prioridad, los rumores que vinculan al equipo con la estrella del Real Madrid, Vinicius Junior, han desatado la euforia entre la afición del Arsenal. Su salida del Bernabéu costaría 160 millones de euros, precio de disuasión fijado por el club blanco. De producirse, el gigante español ya tendría como recambio a Yan Diomande, del RB Leipzig.
- Getty Images
Se avecinan días decisivos en el mercado de fichajes
La atención se centra ahora en las negociaciones entre el Arsenal y el Newcastle. Aunque se informa que las condiciones personales ya están acordadas, los clubes aún deben llegar a un acuerdo antes de cerrar el traspaso. Si los Gunners lo cierran rápido, fichar a su principal objetivo será una gran declaración de intenciones de cara a la nueva temporada. El Arsenal conoce el deseo del jugador de marcharse y trabajará para evitar que el acuerdo se estanque en los días cruciales que se avecinan.
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