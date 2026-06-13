Cuando el mundo contuvo la respiración... ¿Cómo estuvo a punto el «Maradona saudí» de hacerse con el trono del gol del siglo?

En la historia de la Copa del Mundo, algunos goles quedan solo como cifras, mientras otros perduran porque cambiaron la imagen de sus autores.

Mientras el argentino Diego Maradona conserva en la memoria de los aficionados su legendario gol a Inglaterra en 1986, otro tanto marcado solo ocho años después dejó al mundo boquiabierto ante un jugador saudí.

Ese jugador era Saeed Al-Owairan, y ese gol fue contra Bélgica en el Mundial de 1994, un tanto que le valió el apodo de «Maradona árabe» y que casi eclipsó a una de las jugadas más famosas de la historia del fútbol.