¿Cuándo debutará Jesse Lingard con el Corinthians? Últimas noticias sobre la «humilde» exestrella del Manchester United, que busca impresionar al exseleccionador de Brasil Dorival Júnior

Desde su llegada al centro de entrenamiento Joaquim Grava a principios de marzo, Lingard se ha sometido a un intenso programa de preparación física de 29 días para recuperar su forma competitiva. El veterano centrocampista fichó por el gigante brasileño con un contrato de corta duración hasta finales de año, con opción a 12 meses más, tras su salida del FC Seúl en enero. A pesar de su ilustre trayectoria, el personal del club ha quedado impresionado por su compromiso a la hora de adaptarse a la cultura futbolística local. Su integración en la plantilla ha sido perfecta, y el cuerpo técnico confía ahora en que está físicamente preparado para contribuir a los esfuerzos del primer equipo.