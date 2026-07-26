Los aficionados del Liverpool quieren ver al fichaje de 60 millones con la camiseta roja, pero Iraola pide paciencia. Jacquet se recupera tras una larga baja, y el cuerpo técnico no quiere apresurarlo en la gira por Estados Unidos.

Al explicar por qué el central se quedó fuera del duelo contra el Sunderland, Iraola detalló el plan para su debut. «Con Jeremy, hemos decidido tomárnoslo con calma», declaró el español en la web oficial delclub. «Lleva muchos meses sin jugar por una lesión en el hombro. Por eso, creo que vamos a ir poco a poco con él. Probablemente jugará el último partido de esta gira por Estados Unidos y tendrá tiempo para acumular minutos».



