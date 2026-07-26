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¿Cuándo debutará el defensa Jeremy Jacquet, fichado por 60 millones de libras, con el Liverpool? Andoni Iraola informa sobre la condición física de los jugadores tras la lesión de Joe Gómez en el amistoso contra el Sunderland
Iraola ofrece un resumen cronológico del debut de Jacquet
Los aficionados del Liverpool quieren ver al fichaje de 60 millones con la camiseta roja, pero Iraola pide paciencia. Jacquet se recupera tras una larga baja, y el cuerpo técnico no quiere apresurarlo en la gira por Estados Unidos.
Al explicar por qué el central se quedó fuera del duelo contra el Sunderland, Iraola detalló el plan para su debut. «Con Jeremy, hemos decidido tomárnoslo con calma», declaró el español en la web oficial delclub. «Lleva muchos meses sin jugar por una lesión en el hombro. Por eso, creo que vamos a ir poco a poco con él. Probablemente jugará el último partido de esta gira por Estados Unidos y tendrá tiempo para acumular minutos».
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La lesión de Gómez empaña la victoria de Nashville
Aunque la atención se centró en los nuevos fichajes, la tarde se complicó para el veterano Joe Gómez. El defensa, un pilar en Anfield, tuvo que dejar el campo, el mayor contratiempo del día según Iraola. La lesión llega en mal momento, cuando la plantilla busca compenetración con el nuevo cuerpo técnico.
Iraola reconoció su decepción y destacó que el grupo había trabajado bien en los entrenamientos previos. «La peor noticia ha sido la lesión de Joe. Estábamos contentos porque habíamos completado todos los entrenamientos sin bajas, pero ahora hemos perdido a uno», admitió Iraola.
Sentimientos encontrados tras un emocionante partido con seis goles
A pesar de las lesiones, los Reds mostraron gran talento ofensivo en su primer partido de la gira. Los goles de Kieran Morrison, Dominik Szoboszlai, Federico Chiesa y Lewis Koumas aseguraron la victoria en Nashville. Sin embargo, el entrenador destacó la falta de precisión e intensidad debido a la humedad.
Iraola declaró: «Fueron dos mitades muy diferentes. En la primera ellos fueron mucho más fuertes. Luego equilibramos los equipos y se notó la diferencia. Hay muchas cosas que corregir; es el primer día y los jugadores tenían las piernas pesadas por el entrenamiento, así que nos faltó frescura».
- AFP
Jacquet disfruta de la cálida acogida y el apoyo de los aficionados
Mientras los aficionados esperan su debut, Jacquet disfruta de su adaptación a la vida en el Liverpool. Tras unirse a la plantilla para la gira por Estados Unidos, que arranca en Chicago, el defensa se adapta a la perfección entre bastidores.
«Todo ha ido muy bien desde que llegué», afirmó. «Es un auténtico honor y un orgullo vestir esta camiseta roja. Ya la he llevado antes, y ahora estoy muy contento de ponérmela de nuevo».
Se ha integrado rápido en el vestuario: «Me han dado una bienvenida muy cálida y cada día los conozco mejor», añadió. Pasó tiempo con Trey Nyoni, Giovanni Leoni y Hugo Ekitike, y bromeó sobre Jeremie Frimpong: «Está como una cabra».
Además, el fichaje de 60 millones de libras ya ha notado el respaldo de la afición de Anfield: «He recibido muchos mensajes de los seguidores y quiero darles las gracias. Lo valoro mucho, pues ya tenía muchos antes incluso de llegar al club».
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