En declaraciones a los medios, Iraola no pudo ocultar su satisfacción por haber cerrado el fichaje de su principal objetivo ofensivo. "Estamos muy contentos con Bradley", dijo el español. "Era nuestra prioridad, por así decirlo, fichar a un jugador muy, muy bueno en esa posición".

Al técnico del Liverpool le impresionó especialmente el deseo del delantero de sumarse al proyecto, y añadió: "Ha llegado con la mentalidad adecuada. Me gustó que quisiera mucho al Liverpool. Simplemente quería venir aquí y creo que esa es una buena primera señal, además del jugador que es y de las cosas que ha ganado".

Al referirse al estado físico del extremo, Iraola confirmó que es muy probable que debute en Ipswich. "Ha llegado con ganas de ayudarnos. Estoy muy contento con él y ha entrenado bien con nosotros", dijo. "Si hoy todo va bien en el entrenamiento, seguro que estará disponible para el partido de mañana".

Preguntado por si Barcola podría incluso ser titular en el partido, Iraola se mostró prudente pero optimista. "Lo veo en una buena situación. Ha entrenado con nosotros en los entrenamientos", añadió. "Es verdad que no ha tenido minutos en la pretemporada, pero ha estado entrenándose con normalidad con el grupo. Es una decisión que tenemos que tomar. Creo que está en una buena situación, pero tenemos que tener en cuenta que no ha tenido minutos".