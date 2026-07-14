Rodri no ha tenido una temporada fácil en el Manchester City, subcampeón de Inglaterra. Se perdió más de 25 partidos por lesiones en la rodilla, el muslo y la ingle. Sin embargo, justo a tiempo para el Mundial, el ganador del Balón de Oro de 2024 vuelve a brillar.

El comentarista de MagentaTV, Christian Straßburger, afirmó: «Ha estado lesionado mucho tiempo, pero en cada partido del Mundial parece más en forma y con enorme confianza. Es el mejor seis del mundo».

Hummels intervino de inmediato: «Exacto. Es el prototipo de mediocentro defensivo. Cualquier entrenador del mundo querría tener a alguien así en su equipo».

Rodri jugó los seis partidos de España en el Mundial de EE. UU., Canadá y México, completando los 90 minutos en cinco de ellos; solo fue reemplazado a tres del final en el 0-0 contra Cabo Verde.