El nuevo técnico del Manchester City, Maresca, ha dejado claro que su equipo sigue activo en el mercado mientras busca recuperar su dominio a nivel nacional. El entrenador italiano, que asumió el cargo después de que Pep Guardiola pusiera fin a su legendaria etapa de diez años, ha visto cómo varios veteranos han salido este verano.

En declaraciones a los periodistas antes del amistoso de pretemporada del City contra el K-League All Stars en Seúl, Maresca explicó la situación actual. "Por suerte, esta es una plantilla que no necesita hacer muchas cosas", dijo. "Al mismo tiempo, como ya sabemos, el club perdió a jugadores importantes en términos de experiencia como Bernardo [Silva], John [Stones], Nathan [Ake], diferentes jugadores. Así que, sin duda, hay cosas que necesitamos hacer".



