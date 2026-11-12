Se avecinan cambios en el llamado «Teatro de los Sueños» tras un lento comienzo de la temporada 2026-27. El optimismo era alto antes del inicio de la nueva campaña, después de que el equipo terminara tercero y se clasificara para la Champions League la pasada temporada. Sin embargo, su actividad en el mercado de fichajes durante el verano fue decepcionante.

El United está pagando las consecuencias de no haber reforzado suficientemente su plantilla ni haber abordado los problemas más urgentes. Sigue encajando goles a un ritmo alarmante: ha recibido 15 en sus últimos cinco partidos en todas las competiciones.

Una trabajada victoria por 3-2 ante la Roma en Europa alimentó brevemente la esperanza de una recuperación, pero el equipo de Carrick llegó a estar dos goles por detrás en un par de ocasiones frente al Aston Villa en su último partido antes de rescatar un dramático empate 4-4.

Ese encuentro parece haber sido la gota que colmó el vaso para el entrenador. El United está dispuesto a traer de vuelta a Pochettino al fútbol inglés, tras sus dos años como seleccionador de Estados Unidos, un periodo que incluyó un Mundial disputado en casa en 2026.

El técnico de 54 años conoce bien la Premier League y sabe lo que supone trabajar bajo los focos, después de haber intentado sacar lo mejor de Lionel Messi, Kylian Mbappe y Neymar en el Paris Saint-Germain.

Esa experiencia en Francia ha preparado al sudamericano para su mayor reto en Manchester, donde tiene mucho trabajo por delante para solucionar los problemas de un gigante dormido que ha acabado inmerso en la lucha por evitar el descenso.