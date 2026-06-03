Tras una frustrante cesión en el Girona, Ter Stegen ha vuelto al Barcelona, pero su etapa en España parece terminar.

Según Diario Sport, el campeón de La Liga ha dejado claro que el jugador de 34 años ya no entra en sus planes. El técnico Hansi Flick apostó por el joven Joan García en la primera parte de la temporada. Ter Stegen, fichado del Borussia Mönchengladbach en 2014, jugó 423 partidos y llegó a capitanear el club.

Ahora, el club busca su salida definitiva para aliviar su masa salarial y cerrar una etapa de grandes éxitos.