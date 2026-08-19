Getty
Traducido por
¿Cuál es la próxima prioridad de Michael Carrick? El Manchester United se acerca a una estrella de la Premier League por 60 millones de libras
El United se acerca a la estrella del Brighton Baleba
El Manchester United está cerca de cerrar un acuerdo para fichar al centrocampista del Brighton Baleba. Las conversaciones amistosas entre ambos clubes continúan mientras trabajan para alcanzar un acuerdo total por el jugador de 22 años. Según The Athletic, el United ha presentado una oferta inicial de unos 60 millones de libras (70 millones de euros) más 5 millones de euros en posibles variables. Aunque el Brighton considera que esta propuesta inicial está por debajo de su valoración, las negociaciones siguen siendo positivas.
- Getty Images Sport
El refuerzo del centro del campo continúa bajo la dirección de Carrick
El refuerzo del centro del campo ha sido una de las principales áreas de atención para el United durante el mercado de fichajes de verano. El club ya ha cerrado las llegadas de Youri Tielemans desde el Aston Villa y Andrey Santos desde el Chelsea. El United ya había acordado un fichaje por el centrocampista del Atalanta Ederson antes de dar marcha atrás por la preocupación sobre una lesión de rodilla.
También fue a por Elliot Anderson, pero el internacional inglés finalmente optó por fichar por el rival Manchester City. Las lesiones actuales en la plantilla han acelerado aún más la búsqueda del United. Manuel Ugarte sufrió una lesión durante el Mundial con Uruguay, mientras que Mason Mount se perdió los dos últimos partidos de la pretemporada.
El impresionante ascenso de Baleba en la costa sur
Baleba se incorporó al Brighton procedente del club francés Lille en el verano de 2023. Desde entonces, se ha consolidado como una pieza clave, con 112 apariciones en todas las competiciones con el conjunto de la costa sur. La temporada pasada, el jugador de 22 años disputó 35 partidos en total con el Brighton. Su disponibilidad solo se vio alterada temporalmente por su participación con Camerún en la Copa Africana de Naciones.
Si el traspaso avanza, Baleba competirá con Tielemans, Santos, Kobbie Mainoo y Bruno Fernandes por un puesto en el primer equipo del conjunto de Carrick.
- Getty Images Sport
Las negociaciones siguen en marcha para cerrar el traspaso a Old Trafford
Las conversaciones entre el Manchester United y el Brighton siguen activas y avanzan de forma positiva, ya que ambas partes aspiran a cerrar un acuerdo definitivo sobre la valoración. Con la pretemporada llegando a su fin y los partidos oficiales a la vuelta de la esquina, el United está deseando completar la operación cuanto antes para integrar al centrocampista camerunés en la plantilla de Carrick. Todas las partes siguen confiando en que se alcanzará un acuerdo, lo que allanará el camino para que Baleba cierre su fichaje por Old Trafford.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias