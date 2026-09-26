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imago-sport-1073852580.jpgTorsten Helmke
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¿Cuál es la diferencia entre la UFC/MMA y el boxeo?

Boxeo y UFC: ¿qué diferencia realmente a los dos gigantes de los deportes de combate? SPOX os muestra las diferencias, ahora que las MMA son cada vez más grandes. También en Alemania, como demuestran de forma impresionante los eventos de Oktagon con Christian Eckerlin, Frederick Vosgröne y compañía.

Cuando se habla de deportes de combate al más alto nivel mundial, hay dos conceptos que aparecen con especial frecuencia: la UFC y el boxeo. Ambos deportes llenan recintos, generan ingresos millonarios y producen estrellas, pero entre ellos hay un mundo de diferencia en cuanto al reglamento, el estilo y la filosofía.

Sin embargo, este sábado 26 de septiembre las miradas no están puestas en la UFC, sino en Oktagon 94. Allí, entre otros, Christian Eckerlin y Frederic Vosgröne pelearán en el estadio de Fráncfort, con todas las entradas agotadas. Toda la información sobre la retransmisión la tenéis aquí. 

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En este artículo descubriréis cuáles son las diferencias entre la UFC y el boxeo.

  • ¿Cuál es la diferencia entre la UFC y el boxeo?

    La UFC y el boxeo pertenecen ambos al mundo de los deportes de combate, pero se diferencian fundamentalmente en enfoque y carácter. Mientras que el boxeo está considerado una disciplina tradicional con reglas claras y una larga historia, la UFC representa el combate moderno y versátil al más alto nivel. Ambos deportes entusiasman a millones de personas en todo el mundo, pero en parte se dirigen a públicos diferentes y encarnan distintas filosofías de los deportes de combate.

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  • ¿Cuál es la diferencia entre la UFC y el boxeo? - ¿Qué es exactamente la UFC?

    La Ultimate Fighting Championship (UFC) es la organización de MMA más conocida del mundo. MMA significa Mixed Martial Arts, un deporte de combate de contacto total que reúne elementos del boxeo, la lucha, el judo, el karate, el taekwondo, el jiu-jitsu brasileño y el muay thai. Los luchadores se enfrentan entre sí en el octágono, una jaula de ocho lados, y pueden pelear tanto de pie como en el suelo.

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  • ¿Cuál es la diferencia entre la UFC y el boxeo? - Boxeo

    En comparación, el boxeo parece casi purista. Solo están permitidos los golpes con los puños al torso y a la cabeza. Los clinches se separan rápidamente, y la lucha en el suelo no existe. El foco está en el juego de pies, la guardia, la precisión y la potencia de golpeo, con técnicas y reglas claramente definidas.

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  • ¿Cuál es la diferencia entre la UFC y el boxeo? - Diferencias en el reglamento

    La diferencia más clara radica en la variedad de técnicas permitidas: mientras que en el boxeo solo se usan los puños, en la UFC también están permitidas las patadas, los derribos, las sumisiones y el ground-and-pound. La indumentaria de combate también es diferente: los boxeadores llevan guantes con más acolchado, mientras que los luchadores de la UFC combaten con guantes más pequeños y sin dedos.

  • ¿Cuál es la diferencia entre la UFC y el boxeo? - Perfil del luchador

    Los boxeadores suelen ser atletas altamente especializados, que perfeccionan su estilo a lo largo de los años. En la UFC, en cambio, los luchadores deben ser todoterreno: quien solo es fuerte en un aspecto apenas tiene opciones al máximo nivel. Eso hace que las MMA sean imprevisibles y tácticamente muy complejas.

  • ¿Cuál es la diferencia entre la UFC y el boxeo? - Show, hype y negocio

    Ambos deportes apuestan por grandes eventos, puesta en escena mediática y personalidades de superestrella, como Tyson Fury en el boxeo o Conor McGregor en la UFC. Pero, mientras el boxeo se apoya en una tradición de décadas, la UFC es el producto más moderno y dinámico, a menudo más radical, más brutal y más rápido.

  • SPOXGetty

    Los luchadores más conocidos de la UFC y del boxeo de todos los tiempos

    • Los luchadores de la UFC más famosos de todos los tiempos
    NombrePaísParticularidades / logros
    Conor McGregorIrlandaDoble campeón (peso pluma y peso ligero), mayor estrella de la UFC
    Khabib NurmagomedovRusiaInvicto (29-0), dominante campeón del peso ligero
    Jon JonesEE. UU.Campeón del semipesado durante más tiempo, considerado uno de los GOAT
    Anderson SilvaBrasilRécord de defensas del título en el peso medio
    Georges St-PierreCanadáCampeón en dos categorías de peso (wélter y medio)
    Ronda RouseyEE. UU.Primera gran campeona femenina, ganadora de una medalla olímpica
    Israel AdesanyaNueva ZelandaPeso medio de estilo influyente, con pasado en kickboxing
    Stipe MiocicEE. UU.Campeón del peso pesado más exitoso de la UFC
    • Los boxeadores más famosos de todos los tiempos
    NombrePaísParticularidades / logros
    Muhammad AliEE. UU.Tres veces campeón mundial de los pesos pesados, icono cultural
    Mike TysonEE. UU.Campeón de los pesos pesados más joven de todos los tiempos, temible pegada
    Floyd Mayweather Jr.EE. UU.Récord de 50-0, genio defensivo, mayor estrella de PPV del boxeo
    Wladimir KlitschkoUcrania Más de 20 defensas del título, dominó el peso pesado durante una década
    Manny PacquiaoFilipinasCampeón mundial en ocho categorías de peso
    Tyson FuryGran BretañaActual estrella del peso pesado, invicto, fuerte personalidad
    Joe FrazierEE. UU.Legendaria rivalidad con Ali, campeón olímpico
    Lennox LewisGran BretañaDominante peso pesado de los años 90
    Canelo ÁlvarezMéxicoMúltiple campeón mundial, activo en varias categorías de peso