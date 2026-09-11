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Gianluca Minchiotti

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Cuadrado deja Europa y vuelve a Colombia: "Gracias sobre todo a la Juventus"

Juventus
J. Cuadrado

El extremo colombiano deja Europa tras 20 años y se despide en Instagram

Juan Cuadrado, que regresa a Colombia para jugar con Millonarios, se despide del fútbol europeo, y en particular de Italia con un mensaje en Instagram: "Después de casi 20 años en Europa, no sé qué escribir. Simplemente gracias a todos los clubes que me permitieron crecer como jugador y como persona, sobre todo a la Juventus, donde pasé la mayor parte de mi carrera. Gracias, Italia, te estaré siempre agradecido. Subir todas estas fotos me hace entender lo bueno que ha sido Dios conmigo".


El colombiano, nacido en 1988, concluye citando un pasaje de la Biblia: "Efesios 3:20 Y a Aquel que puede hacer infinitamente más de lo que pedimos o pensamos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en cada cosa".

  • La carrera y los éxitos con la Juventus

    En Europa, Cuadrado jugó en el Chelsea y en siete clubes italianos: Udinese, Lecce, Fiorentina, Juventus, Inter, Atalanta y Pisa. La despedida más importante de Cuadrado va para la Juventus, la Vecchia Signora, en la que el colombiano jugó de 2015 a 2023, para un total de 314 partidos y 23 goles, ganando 5 Scudetti, 4 Copas de Italia y 2 Supercopas italianas. En 2023, tras el final de su contrato con la Juve, su paso al Inter provocó la rabia de muchos aficionados juventinos y los silbidos para Cuadrado en su regreso como rival al Allianz Stadium. Con el Inter, en una temporada, Cuadrado ganó un Scudetto y una Supercopa italiana. Con el Chelsea, en una temporada y media, el colombiano ganó una Premier y una Supercopa inglesa.

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