Cuadrado deja Europa y vuelve a Colombia: "Gracias sobre todo a la Juventus"

Juan Cuadrado, que regresa a Colombia para jugar con Millonarios, se despide del fútbol europeo, y en particular de Italia con un mensaje en Instagram: "Después de casi 20 años en Europa, no sé qué escribir. Simplemente gracias a todos los clubes que me permitieron crecer como jugador y como persona, sobre todo a la Juventus, donde pasé la mayor parte de mi carrera. Gracias, Italia, te estaré siempre agradecido. Subir todas estas fotos me hace entender lo bueno que ha sido Dios conmigo".





El colombiano, nacido en 1988, concluye citando un pasaje de la Biblia: "Efesios 3:20 Y a Aquel que puede hacer infinitamente más de lo que pedimos o pensamos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en cada cosa".