Son y Muller se han enfrentado muchas veces. Tanto Tim Ream como Ashley Westwood conocen muy bien a Son, en particular, por sus duelos en la Premier League. En toda la plantilla no faltan viejos competidores ni compañeros por primera vez. Es una de las cosas que hacen divertida esta semana.

«Thomas, por ejemplo, ha tenido una carrera increíble», dijo Son. «Creo que todo el mundo soñaría con jugar con él. Yo también soy ese tipo de persona. Cuando estoy con Thomas, me siento como un niño y jugar junto a él será como un sueño. Esto solo pasa un día, así que debo disfrutar este momento, no solo con Thomas, sino con todos y cada uno de los jugadores, porque merecen estar aquí.

«A veces se tiene esta sensación extraña de jugar contra esos chicos, ese tipo de jugadores, y la semana que viene jugaré contra Thomas, pero el miércoles jugaré junto a él. Es el mismo equipo, así que es un poco raro, pero intento disfrutar este momento. Es un honor enorme».

¿Qué hace este partido aún más singular para algunos jugadores? Sus enfrentamientos previos. Justo este pasado fin de semana, la victoria por 2-1 del Columbus Crew sobre su rival local, el FC Cincinnati, terminó con una trifulca en el túnel. Días después, los habituales del Crew Steven Moreira y Max Arfsten son compañeros del crack de Cincinnati Evander.

«Hace solo unos días jugamos contra Cincinnati y Evander», contó Moreira a GOAL. «Ahora mismo estamos juntos, animando, compartiendo momentos. En el partido pasaron algunas cosas que no estuvieron nada bien, pero le quiero. Nos conocemos. Siempre es bonito ver a todos cuando juegas partidos. A veces estás enfadado o peleando, pero aquí solo disfrutamos el momento».

¿Y un último matiz? El entrenador del Charlotte FC, Dean Smith, dirigirá a las estrellas de la MLS antes del partido de su equipo contra el Chicago Fire este fin de semana. El capitán del Charlotte, Ashley Westwood, bromeó diciendo que esperaba que su entrenador hiciera jugar los 90 minutos completos a la estrella del Fire, Philip Zinckernagel, para cansarlo de cara al partido, mientras limitaba a las estrellas del equipo local a solo una breve aparición.

Al margen de los minutos y de las relaciones, a partir del jueves todo vuelve a la normalidad. La clave ahora, por tanto, es disfrutar de un breve momento con compañeros diferentes y amigos distintos.

«Siempre está bien cuando puedes reunir a jugadores de toda la liga», dijo Tim Ream, «y formar parte de un grupo en el que no os estáis dando patadas unos a otros».