De los 26 jugadores que formaron parte de la selección masculina de Estados Unidos para el Mundial, tres ya han cerrado sus traspasos de verano. Sebastian Berhalter y Max Arfsten se han ido al Middlesbrough, mientras que Gio Reyna ha recalado en el Strasbourg. Aun así, todavía es pronto, lo que significa que aún hay tiempo de sobra para que se produzcan más movimientos antes de que el mercado estival cierre el 1 de septiembre.
Ya en la primera semana de agosto, las temporadas europeas arrancan pronto, algunas incluso este fin de semana, lo que significa que clubes de toda Europa buscarán cerrar las últimas operaciones para preparar esa temporada con garantías de éxito. Y, por ahora, los rumores han vinculado a varias estrellas del USMNT con grandes clubes. ¿Podría un estadounidense ser la pieza que le falta a alguno de los mejores equipos del mundo?
GOAL repasa los últimos rumores de fichajes que rodean a los nombres más importantes del USMNT...